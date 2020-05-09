NEXTA: На репетиции парада столкнулись два РСЗО «БелГрад» 6 9.05.2020, 10:40

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Столкновение произошло на проспекте Независимости.

Парад еще не начался, а первые происшествия уже имели место. Как сообщают источники известного блогера NEXTA, вчера при выдвижении колонны техники на тренировку произошло столкновение двух РСЗО «БелГрад» (БМ-21а, белорусская модификация известных «Градов»).

Столкновение произошло на проспекте Независимости. Результат — одна из машин получила повреждения, достаточно серьезные для того, чтобы не участвовать в параде. Она была оперативно заменена на запасную. К счастью, обошлось без жертв среди военнослужащих.