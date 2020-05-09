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Aktuálně: У Путина появились большие проблемы

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  • 9.05.2020, 12:10
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Aktuálně: У Путина появились большие проблемы

Над главой Кремля нависла «неопределенность в квадрате».

Во время пандемии коронавируса, согласно опросам, растет популярность британского премьер-министра Бориса Джонсона, главы правительства сильно пострадавшей Италии Джузеппе Конте и даже президента США Дональда Трампа, который предложил лечить заболевание Сovid-19 дезинфекцией. А вот у российского президента Владимира Путина из-за коронавируса проблемы. Кстати, в четверг исполнилось 20 лет с того дня, как он впервые занял президентское кресло, пишет чешское издание Aktuálně (перевод - inosmi.ru).

При нормальных обстоятельствах Путин мог бы отпраздновать свою 20-ю годовщину в роли президента. Но сейчас в 145-миллионной России каждый день выявляют почти по десять тысяч заболевших коронавирусом. В общей сложности их уже более 180 тысяч.

После долгих колебаний Путин отменил из-за пандемии даже помпезный военный парад в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы Советского Союза над нацистской Германией. Торжества, участвовать в которых планировал, в том числе, чешский президент Милош Земан, стали бы символическим апогеем успешной путинской весны 2020 года.

Не будь пандемии, в начале мая за плечами Путина уже остался бы общегосударственный референдум об изменениях в российской Конституции. Нововведения, которые президент сам предложил в январе этого года, позволили бы нынешнему главе государства оставаться у власти вплоть до 2036 года, то есть на 12 лет дольше, чем сейчас предполагается.

Таким образом, по сумме всех премьерских и президентских сроков Путин правил бы 36 лет. Тогда он превзошел бы даже коммунистического диктатора Иосифа Сталина и некоторых абсолютистских царей, которые правили в России до первой половины ХХ века.

Но пандемия заболевания Сovid-19 затормозила гладкую реализацию реформы. Хотя еще 19 апреля президент утверждал, что «ситуация находится под полным контролем» и что российская экономика «сильная и здоровая». В репетиции майского парада принимали участие тысячи солдат без масок. Референдум, на котором россияне должны были поддержать изменения в Конституции, планировался на 22 апреля.

Популярность во время пандемии не растет

В те недели, когда президент высказывался столь самоуверенно, среди избирателей росла популярность реформы, в том числе и идеи о продлении президентского срока Путина. Как показывают опубликованные во вторник данные независимого «Левада Центра», в конце апреля реформу поддерживали 47% избирателей, что на семь процентов больше, чем в конце марта.

Российская газета «Ведомости» объясняет рост, который подтверждается также результатами опросов государственного ВЦИОМа за тот же период, тем, что среди опрашиваемых увеличилась доля желающих принять участие в референдуме. Именно те, кто хочет голосовать, по мнению авторов издания, скорее поддерживают изменения в Конституции. Те же россияне, кто проголосовал бы против, участвовать в референдуме не намерены.

Но тем временем Путин отложил проведение общенационального голосования, и во время пандемии его популярность продолжает снижаться.

На вопрос, одобряют ли они его методы управления государством, положительно ответили 59% респондентов. Меньше всего за последние семь лет. Треть опрошенных не согласна с президентом, и менее половины уверены, что их президент успешно справляется с коронавирусным кризисом.

«Кремль очень внимательно следит за опросами. Судя по тому, что мы сейчас наблюдаем, пандемия не повышает популярности Путина как лидера, в отличие от лидеров других стран», — говорит Бен Нобл, специалист по России из британского Университетского колледжа Лондона. «Россияне очень обеспокоены тем, что государство не оказывает им такую же большую материальную поддержку, какую они видят в других государствах», — заявил эксперт серверу «Актуалне.цз».

Финансовая помощь на фоне пандемии в России пока достигает всего трех процентов ВВП, что намного меньше, чем, например, в Германии, Великобритании или Соединенных Штатах. Поддержка оказывается, прежде всего, «системообразующим предприятиям», то есть многим малым и средним компаниям она недоступна.

Референдум о коронавирусе

Многие компании, которые не могут вести бизнес, отправляют своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Промышленное производство упало, и в стране растет безработица. Впервые за пять лет экономика России снова погрузится в рецессию, и Международный валютный фонд ожидает, что в этом году российская экономика упадет почти на пять с половиной процентов.

По прогнозам банкиров и экономистов, резко сократятся реальные доходы простых россиян, которые уже сейчас приблизительно на семь с половиной процентов ниже, чем в 2014 году. Тогда Россия напала на восток Украины, и Запад ввел против Москвы санкции. Хуже того, у 60% россиян нет сбережений.

«Для Кремля ситуация опасная, поскольку чем дольше продлится кризис, тем вероятнее, что референдум станет голосованием не о реформах, а о том, как Путин проявил себя в борьбе с пандемией», — разъясняет аналитик Нобл.

Почти 20% россиян, согласно опросу «Левада Центра», полагают, что Путин перебарщивает с мерами по борьбе с коронавирусом. Согласно статистикам, это говорит о том, что большинство граждан, оценивая президента, на первое место ставят не саму ситуацию с пандемией, а экономические последствия ограничений.

В середине апреля российская оппозиция провела виртуальную демонстрацию против недостаточной помощи. Кое-где прошли и реальные протестные митинги, которые разогнала полиция.

Глубочайший кризис

По словам Бена Нобла, для Путина существует опасность того, что в итоге реформы поддержат не столько людей, сколько он задумывал. Еще в начале текущего года в его окружении говорили, что ожидается 60-процентная явка. И 70% пришедших на референдум проголосовали бы «за». «Но сегодня показатели совсем другие», — отмечает специалист. Всего 44% опрошенных россиян, по опросам, сейчас уверены, что пойдут голосовать.

«Я не говорю, что Путин проиграет в этом голосовании, но, как мне кажется, он столкнулся с самым глубоким кризисом с тех пор, как впервые стал президентом», — добавляет Нобл.

В начале мая российский президент совершенно поменял тон. Он предупредил россиян, что их ждет «впереди сложный и трудный путь». Помимо карантинных мер, российская экономика страдает также от низких цен на нефть, которая обеспечивает почти половину поступлений в государственный бюджет.

В начале апреля Москва договорилась с другими добывающими странами об ограничении добычи, что вместе с постепенным ослаблением карантинных мер по всему миру постепенно повышает спрос и цену. Но, по словам аналитика, нет гарантий, что это принесет в российский бюджет достаточно средств.

«Кремль, разумеется, мог бы сказать: „Хорошо, сейчас мы дадим людям больше денег". Но это означало бы, что за четыре года, когда Путин гипотетически снова претендовал бы на президентство, их будет недостаточно. И это опасно», — объясняет Нобл. Он напоминает, что уже осенью этого года в стране должны состояться региональные выборы, а через год — парламентские. «Как мы знаем из прошлого опыта, для обоих голосований Кремлю потребуется много денег не только для их организации, но и для влияния на общественное мнение, для кампании и пропаганды», — утверждает Нобл.

Пока Путин не подтвердил свое желание вновь баллотироваться после 2024 года. «Держать людей в подвешенном состоянии — часть путинской тактики. Правда, коронавирусная пандемия привнесла такую меру неопределенности, какой Кремль просто не ожидал», — говорит Нобл.

Неопределенность в квадрате

Через 20 лет и два дня с момента прихода к власти 67-летнему президенту, бывшему сотруднику КГБ, придется удовольствоваться лишь пролетом самолетов над Москвой. Уже около тысячи военнослужащих, которые несколько недель назад репетировали помпезный парад, заразились коронавирусом. Заболел и глава правительства Михаил Мишустин.

В субботу в обезлюдевшем центре столицы Путин возложит цветы к памятнику павшим и обратится к народу по видеосвязи. «Его держат в стороне, чтобы никто не подумал, что он может заразиться и будет неспособен управлять страной», — говорит Нобл.

Референдум, который открыл бы Путину дорогу к продолжению власти, судя по кулуарной информации из Кремля, может состояться уже в начале июля. «Все зависит от развития пандемии, и в этом смысле весь мир — в одной лодке: никто не знает, что будет. Но поскольку ситуация в России по-прежнему выглядит очень сложной, вполне вероятно, что голосование снова отложат», — подытожил Нобл.


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