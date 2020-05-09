Почти все работники участковой больницы в Столбцовском районе заболели COVID-19 9.05.2020, 13:31

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Появились новые умершие среди жителей деревень.

Почти все работники Деревнянской участковой больницы в Столбцовском районе заражены Covid-19. Есть умершие среди жителей деревни, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В Деревнянской участковой больнице Столбцовского района почти все медработники болеют коронавирусом, - пишет читатель. - Там есть социальное отделение для одиноких стариков. Они умирают. Многие умерли за последние недели, они могли бы ещё жить.

Заболевшим работникам ставят диагноз ОРВИ и "пневмония", выписывают антибиотики. Тесты не делают, потому что некому будет работать, многие продолжают ходить на работу и заражают других".

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