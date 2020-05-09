закрыть
9 мая 2020, суббота, 14:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почти все работники участковой больницы в Столбцовском районе заболели COVID-19

  • 9.05.2020, 13:31
  • 1,287
Почти все работники участковой больницы в Столбцовском районе заболели COVID-19

Появились новые умершие среди жителей деревень.

Почти все работники Деревнянской участковой больницы в Столбцовском районе заражены Covid-19. Есть умершие среди жителей деревни, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В Деревнянской участковой больнице Столбцовского района почти все медработники болеют коронавирусом, - пишет читатель. - Там есть социальное отделение для одиноких стариков. Они умирают. Многие умерли за последние недели, они могли бы ещё жить.

Заболевшим работникам ставят диагноз ОРВИ и "пневмония", выписывают антибиотики. Тесты не делают, потому что некому будет работать, многие продолжают ходить на работу и заражают других".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов