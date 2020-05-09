Коронавирус «накрыл» Брестскую область: новые факты об очагах и умерших 3 9.05.2020, 14:28

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Последняя информация от жителей региона.

Читатели телеграм-канала "Баста" из Брестской области сообщают о новых очагах коронавируса. Заражение обнаружено в школе в Каменце и в отделении "Беларусбанка" в Пинске. В Лунинце – двое умерших.

Брест

"Сегодня дезинфекцию подъезда проводили по адресу Брест, улица Орловская, 22", - сообщает подписчик канала.

Каменец

"У нас в Каменецкой центральной районной больнице ещё двое - в реанимации на ИВЛ с Covid-19, лежат уже две недели, шансы нулевые. Сегодня сделали всего 80 мазков, только по городу", - пишет сотрудник больницы.

"В школе №2 Каменца на улице Брестской, 60, корпус 1 есть первый подтверждённый Covid-19 у ученика. Скрывается имя и класс, выпускной отменили, экзамены будут проводиться на улице при хорошей погоде. При плохой - в фойе школы. Школу не закрыли, учеба продолжается", - сообщает подписчик канала из Каменца.

Пинск

"Пинск, "Беларусбанк". У всех работников, зараженных коронавирусом в принудительном порядке берут подписку о неразглашении информации", - пишет житель Пинска.

Лунинец

"7 мая в Лунинце хоронили двоих мужчин. Первый работал на железной дороге. Второй торговал на рынке. Коронавирус у обоих", - сообщает подписчик канала.

"Подруга из Лунинца сейчас лечится дома от короны. Повторное заболевание. Сама работает в Минске", - пишет жительница Лунинца.

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