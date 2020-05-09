Минздрав насчитал в Беларуси 22 052 случаев коронавируса

Минздрав насчитал в Беларуси 22 052 случаев коронавируса2
- 9.05.2020, 14:47
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А сколько на самом деле?
Минздрав насчитал 22052 зарегистрированных случая коронавируса в Беларуси и 126 смертей от него.
По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. Так, по сообщениям врачей и сотрудников Минздрава, которые есть у нас, количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси превышает 35 тысяч.
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