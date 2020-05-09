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Минздрав насчитал в Беларуси 22 052 случаев коронавируса

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  • 9.05.2020, 14:47
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Минздрав насчитал в Беларуси 22 052 случаев коронавируса

А сколько на самом деле?

Минздрав насчитал 22052 зарегистрированных случая коронавируса в Беларуси и 126 смертей от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. Так, по сообщениям врачей и сотрудников Минздрава, которые есть у нас, количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси превышает 35 тысяч.

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