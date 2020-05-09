Коронавирус в Беларуси: появились новые очаги 1 9.05.2020, 15:28

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В Гомельской области зафиксировали заражения в школах и райисполкоме.

Читатели Telegram-канала «Баста!» сообщают о новых очагах Covid-19 в Гомельской области. Заражение обнаружено в школах №4 и №19 в областном центре, а также в Лельчицком райисполкоме.

"Гомель. В 104-м микрорайоне побывали люди в защитных костюмах. Оськина 44, 48, 50. Ходят с очень большим списком квартир и домов", - пишет читатель.

"В средней школе №19 в Гомеле у ребёнка подтвержден короновирус. Соседская девочка вышла на учебу в эту школу после каникул. Теперь два дня уже дома", - сообщает подписчик.

"В средней школе №4 в Гомеле положительные тесты у детей. Также несколько учителей лежат в больнице. В этой школе учатся мои дети. К счастью мы сидим дома. Школы продолжают работать. А про заражённых говорить не рекомендуется", - пишут из Гомеля.

"Жлобин, улица Козлова, 29. Вчера приезжали медики, забрали человека", - сообщает житель Жлобина.

В Турове Житковичского района 6 мая забрали двоих врачей с подозрением на Covid-19. Забирали прямо из местной больницы, один из врачей – стоматолог", - пишет читатель из Турова.

Из Центральной районной больницы Калинковичей вывезли труп в чёрном мешке. Умер от коронавируса", - сообщает сотрудник больницы.

"В Лельчицах заболел коронавирусом председатель райисполкома. Его забрали в Гомель", - пишет читатель.

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