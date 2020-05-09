Мать задержанного фельдшера: Таких людей ценить надо 16 9.05.2020, 15:54

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Мать Олега Кравцова шокировали действия властей.

Мать лидского фельдшера скорой помощи Олега Кравцова, которого осудили на 7 суток, рассказала "Радыё Свабода” о сыне и что она думает о его аресте.

Медика Олега Кравцова задержали 8 мая в здании Лидского суда, куда он пришел поддержать своего коллегу фельдшера Павла Палейчика. В тот же день обоих медиков приговорили к административному аресту на 7 суток за участие в массовом несанкционированном мероприятии.

"Человеку же дана свобода слова"

Мать Олега Любовь Ивановна уже на пенсии, живет в Гомеле. Задержание сына для нее стало совершенно неожиданным.

"Что он плохого сделал, я вообще не понимаю! Такой парень, не курит, не пьет, у него две работы», — перечисляет мать.

Олегу Кравцову 31 год. Учился в медицинском колледже, потом в белорусском радиотехническом университете. Работает фельдшером на скорой помощи и менеджером в крупной торговой сети. Женат, есть малый сын.

Матери Олега накануне звонил участковый, искал сына.

"Не переживайте, ничего не случилось. Надо пару вопросов ему задать", - пересказывает мать слова милиционера»

На следующий день она узнала о суде над сыном из сети. Женщина перезвонила участковому после задержания Олега, чтобы узнать, что с сыном. Говорит, он не знал.

"Все мы под Богом ходим. Как это вы не знаете, где он и что? Вы же участковый, вам же дело дали! Как это вы вчера интересовались, а сегодня не знаете ничего? Как так может быть?",- возмущается Любовь Ивановна.

Она видела отрывок видео, как сын выступал на встрече с Тихановским, и считает, что тот ничего плохого не сказал, "Все по существу". Объясняет, что тогда не митинговали "с планшетами", а просто разговаривали. Мать не понимает, почему сразу присутствующих не разгоняли, а теперь осудили.

"Палками их не гоняли. Прочитала сегодня про Гомель, что поймали 20 человек. Обо всех городах пишут. Кто-то голубей кормил, тоже наказали. Человек стоял, кормил голубей, так что?.. И ОМОН жестоко обошелся с некоторыми людьми. Так что это, животные? За животных сейчас судят, что убил кота или собаку. А ведь это люди! Что, и рот теперь раскрыть нельзя, получается?!"- эмоционально спрашивает женщина.

Любовь Ивановна считает, что парней осудили несправедливо.

"Что это у нас за законы такие?! Я ничего не понимаю в этой жизни. Человеку же дана свобода слова. Так что, изменили закон?.. Их же не поймали, не разгоняли... Постояли культурно, не было там массы. Что плохого он мог сделать?"- рассуждает собеседница.

"Вели его три милиционера, и он идет — преступник!"

Мать рассказывает, что сын успешный во всем, активист. "Справедливый, умный, грамотный”. На работе в магазине пошел на повышение. Хорошо учился, "чтобы не стыдно было". Ходил в музыкальную школу, играл на пианино, пел.

Около года назад Олег даже совершил героический поступок, о котором написали в газетах. Он заметил в гомельском автобусе мужчину с ножом. Тот хотел наброситься на пенсионерку. Молодой человек один скрутил преступника.

"Молодой, красивый, высокий. Видно, что порядочный, семьянин. Таких людей ценить надо... Вели его три милиционера, и он идет — преступник. Преступник! Как дальше можно жить человеку? Кому верить и как быть?.. Где здесь справедливость?"- снова и снова повторяет вопрос Любовь Ивановна.