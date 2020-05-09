COVID-19 выявлен в Гродненском государственном аграрном университете 9.05.2020, 16:51

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Из общежития университета увезли целую комнату.

Вспышка Covid-19 в Гродненском государственном аграрном университете. Заражение обнаружено в общежитии №2, госпитализированы трое студентов, еще у одного человека коронавирус был подтвержден еще 5 мая, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Гродненский государственный аграрный университет. Есть заражённые коронавирусом общежитии №2 на улице Терешковой. Карантина нет, дезинфекцию до вчерашнего дня не делали. Персонал ходил без масок. Стало известно, что у одного из заболевших был подтвержден ковид еще 5 мая. Все молчат", - пишет читатель из Гродно.

"В общежитии №2 Гродненского государственного аграрного университета увезли целую комнату на четвертом этаже, трех человека. На пятом этаже тоже есть больные. Пятый этаж не дезинфицировали. Жизнь студентов в общежитии не изменилась. Свободное перемещение и свободное посещение. Масочного режима, как такового нет, карантина нет. Занятия проходят в штатном режиме. Руководство молчит. В других общежитиях тоже есть подтвержденные случаи короны", - сообщает подписчик.

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