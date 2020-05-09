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Коронавирус бушует в школах Минска

  • 9.05.2020, 22:17
  • 5,338
Коронавирус бушует в школах Минска

Выявлены новые случаи.

Новые случаи Covid-19 выявлены в минских школах №36 на улице Якубова и №196 на улице Никифорова, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Средняя школа №196 Минск, улица Никифорова. Заболел один из учеников. Учащиеся и учителя, которые с ним общались, являются контактами первого уровня", - пишет мама одной из школьниц со ссылкой на сообщение от директора школы в Вайбере.

"Случай заражения "короной" есть в средней школе №36, находящейся на улице Якубова, 34", - пишет читатель.

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