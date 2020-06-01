Светлана Тихановская выступила с открытым письмом 9 1.06.2020, 7:34

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Светлана Тихановская

Фото: телеграм-канал "Страна для жизни"

Она призвала к немедленному освобождению Сергея Тихановского и других задержанных.

Telegram-канал «Страна для жизни» опубликовал открытое письмо выдвигающейся в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она заявила о том, что расценивает провокацию 29 мая в Гродно и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя своей инициативной группы как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению избирательных прав.

— 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей избирателей в поддержку по выдвижению меня кандидатом в Президенты Республики Беларусь произошла провокация, в результате которой был задержан и помещен в ИВС УВД Гродненского облисполкома руководитель моей инициативной группы Тихановский Сергей Леонидович, а также иные граждане Республики Беларусь, в том числе и члены инициативной группы. Эту провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей инициативной группы я расцениваю как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав.

Кроме того, обращает внимание Тихановская, об этом инциденте телеканал Беларусь 1 29 мая продемонстрировал в телеэфире и разместил на канале Youtube унижающий ее честь и достоинство видеосюжет под названием «Драка на площади в Гродно. Сборщик подписей и некоторые его сторонники задержаны. Панорама».

— Сюжет содержит ложь и явное искажение фактов из-за умышленно претенциозной подачи информации и нарезки из сегментов видео. Одним из доказательств тому служит реакция зрителей на видеосюжет. По состоянию на 31 мая из почти 80 тысяч зрителей, просмотревших видеосюжет, его негативно оценили 11 тысяч, положительно — 144, а при просмотре комментариев становится очевидным, что зрители считают сюжет не соответствующим действительности. Рассчитывая на то, что мы живем в правовом государстве, я ожидаю, что на направленные мной в соответствующие органы по описанным выше нарушениям заявления, уведомления и претензии будут предприняты следующие законные и разумные действия.

Кроме того, обращает внимание Тихановская, об этом инциденте телеканал Беларусь 1 29 мая продемонстрировал в телеэфире и разместил на канале Youtube унижающий ее честь и достоинство видеосюжет под названием «Драка на площади в Гродно. Сборщик подписей и некоторые его сторонники задержаны. Панорама».

— Сюжет содержит ложь и явное искажение фактов из-за умышленно претенциозной подачи информации и нарезки из сегментов видео. Одним из доказательств тому служит реакция зрителей на видеосюжет. По состоянию на 31 мая из почти 80 тысяч зрителей, просмотревших видеосюжет, его негативно оценили 11 тысяч, положительно — 144, а при просмотре комментариев становится очевидным, что зрители считают сюжет не соответствующим действительности. Рассчитывая на то, что мы живем в правовом государстве, я ожидаю, что на направленные мной в соответствующие органы по описанным выше нарушениям заявления, уведомления и претензии будут предприняты следующие законные и разумные действия.

Чего Светлана Тихановская ждет от МВД

Тихановская ожидает, что Министерство внутренних дел:

выполнит свои обязательства и обеспечит на законных пикетах безопасность и защитит членов инициативной группы и избирателей от противоправных действий и провокаций в соответствии с требованиями действующего законодательства;

рассмотрит и учтет все имеющиеся видеодоказательства и прекратит уголовное преследование Тихановского Сергея Леонидовича (и других невиновных лиц), что позволит ему продолжить выполнение обязанностей руководителя ее инициативной группы;

установит личности женщин, которые 29 мая в Гродно на законном пикете по сбору подписей из хулиганских побуждений устроили провокацию, и привлечет их к установленной законодательством ответственности.

Чего Светлана Тихановская ждет от БТ

Тихановская ожидает, что телеканал Беларусь 1 опровергнет не соответствующую действительности информацию, представленную в видеосюжете.