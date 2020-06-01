Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада 58 Дмитрий Бондаренко

1.06.2020, 10:19

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Виктор Бабарико

Фото: belgazprombank.by

Банкира может поддержать и белорусская номенклатура.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил в интервью YouTube-канала Форума свободной России, отвечая на вопрос, что более выгодно для Москвы: седьмой срок несговорчивого Лукашенко или все-таки новый президент, с которым, возможно, будет легче договориться:

- Думаю, что разные башни Кремля будут поддерживать разных кандидатов. Мне сложно представить, что Москва не будет поддерживать человека, который 20 лет руководил филиалом его основного профильного предприятия и профильного банка. Я говорю о Викторе Бабарико. Это может быть фигура, вокруг которой может быть договоренность тех же России и США или даже всего Запада для переходного периода. Лукашенко уже много раз обманывал Путина. Всем видна его абсолютная неадекватность. По большом счету, он оживляется только тогда, когда речь заходит о хоккее, биатлоне и т.д. По главным вопросам, которые интересуют белорусов, он несет чушь. В России это тоже понимают.

Понимает это и белорусская номенклатура, потому что существует очень сильное расслоение в Беларуси. Люди ненавидят чиновников, и для белорусов символом этого колхозного разгула являются Дрозды. Воможно, для белорусской номенклатуры такой человек, как Бабарико, богатый, с домом, который даже по дроздовским меркам является не маленьким, может стать приемлемой фигурой.

Мы, белорусские патриоты, это все видим, но считаем, что первый шаг – это сломить лукашистскую систему. Второй шаг – это будут свободные выборы. Я думаю, в этой ситуации кризиса, пандемии, нехватки ресурсов Россия может пойти на такой вариант. Но да, дальше национальные демократические силы будут вести свою работу, общаться с народом и народ будет высказываться. А Москва, наверное, будет пытаться проводить свою политику.

Одновременно не считал бы Бабарико чьей-то марионеткой. Мы знаем, что на переломных этапах истории часто появляются и новые лидеры, и люди уже опытные, известные совершают такие действия, которые удивляют очень многих.

Самое главное, что хотел бы сказать: во всех командах и у Тихановского, и у Бабарико, и у других я вижу горящие глаза и одновременно холодную решимость. Люди принимают решения, уходят в отпуск, вкладывают свои ресурсы, время, компетенции. Мы видим страну в движении.