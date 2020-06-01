Белорусы разрабатывают «умную» маску с ультрафиолетом 12 1.06.2020, 10:55

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Анна Огородникова и Павел Урбан

Фото: Breathio

Разработчики планируют продавать ее по всему миру.

Команда белорусов создает «умную» УФ-маску под названием Breathio, которая должна защитить медиков от различных загрязнений воздуха, в том числе бактерий и вирусов (среди которых и COVID-19). Tut.by побеседовал с представителями стартапа и узнал, что им уже удалось сделать и чем их продукт отличается от обычных респираторов.

В чем суть стартапа?

Если кратко, то Breathio — это УФ-маска, которая обеспечивает высокую степень защиты за счет сочетания фильтров и ультрафиолета для обеззараживания вдыхаемого воздуха. Плюс она оборудована системами помощи дыханию, коммуникации и проверки прилегания маски к лицу. Также есть «умная» аналитическая система, которая станет предоставлять статистические данные о параметрах дыхания и общего состояния тела и прогнозировать развитие воспалительных процессов.

Идея родилась на фоне ситуации с COVID-19, когда медики и даже простые люди столкнулись с нехваткой СИЗ. Как правило, медицинские маски и респираторы следует менять каждые 2−8 часов. Однако в условиях пандемии это может вылиться в проблему. И вот здесь вступают в дело альтернативные способы продлить «жизнь» маски.

Фаундерами стартапа под названием Breathio являются Анна Огородникова, которая ранее основала сервис кол-трекинга call-tracking.by, и Павел Урбан, за плечами которого восемь лет технического опыта. Вначале они работали над прототипом приложения, но когда коронавирус перерос в эпидемию, решили двигаться в ином направлении.

Работы начались в марте. Сейчас у команды уже есть первый прототип.

— Идея в том, что, используя комбинацию классических фильтров с эффективностью, например, 95−99%, и ультрафиолета, можно получить маску многоразового использования, где фильтры будут служить дольше, чем обычно, — поясняет Павел. — Мы нашли медицинские исследования, говорящие, что для обеззараживания материала маски или респиратора можно использовать ультрафиолет — это хорошо работает против вирусов и бактерий. Конечно, чтобы обеззаразить весь воздух в целом, потребуется большое количество УФ-излучения, которое сложно получить в таком портативном виде. Но если взять фильтры и ультрафиолет, то фильтры накапливают бактерии и вирусы, а УФ-излучение их постоянно очищает, обеспечивая дополнительный уровень защиты.

Сейчас есть даже специальные устройства для обеззараживания СИЗ, но мы пошли по гибридному пути. Идея состоит в том, чтобы сделать удобный респиратор с фильтром, который можно долго использовать и который будет высокоэффективным.

Затем мы стали собирать обратную связь от потенциальных пользователей, как бы им было удобно использовать продукт, и пришли к выводу, что у большинства людей в респираторе следующие проблемы: тяжело дышать, так как фильтр создает дополнительное сопротивление, и тяжело общаться. После этого мы решили добавить в наш респиратор систему помощи дыханию — это, по сути, пара вентиляторов, которые принудительно подают воздух. И систему коммуникации, чтобы человека было хорошо слышно, и ему, например, не приходилось снимать маску для общения по телефону. В некотором смысле это похоже на гарнитуру.

И еще одна фишка — «умная» аналитическая система. Как правило, люди носят респиратор либо в условиях пандемии, либо в «грязной» зоне в учреждениях здравоохранения. В таких случаях важно отслеживать состояние здоровья человека. Так, у нашего прототипа есть датчики оксигенации, которые измеряют уровень насыщения крови кислородом — важный показатель при развитии пневмонии, а также температуры тела.

Где команда думает привлечь средства?

Прототип маски

Фото: Breathio

По словам представителей стартапа, им потребуются немалые средства на переход от прототипа к рабочей модели и тестирование.

Так как это продукт медицинского назначения, «умная» маска до начала продаж должна пройти тщательное тестирование и сертификацию. По идее, тесты медицинского изделия можно провести в белорусских инфекционных больницах. Но сейчас специалисты там работают в режиме 24/7, так что, скорее всего, стартапу придется протестировать свой продукт на коммерческой основе в частных лабораториях.

Изначально команда планировала найти стартовое финансирование с помощью краудфандинговых платформ Indiegogo и Kickstarter и потому даже зарегистрировала компанию в США, хотя все сотрудники находятся в Беларуси. Но подготовка к краудфандингу — это полноценный рабочий процесс. По словам членов команды, чтобы попасть на тот же Kickstarter, следует построить комьюнити, собрать все материалы, снять цепляющее видео и многое другое. Так что запуск сбора средств, который намечался на начало июня, плавно сместился к сентябрю. А пока ребята будут работать над имеющимся прототипом.

— Мы пообщались с более чем пятью специалистами, которые занимаются вопросами подготовки к краудфандингу. И в целом стало ясно, что мы, скорее всего, окажемся в проигрышной ситуации, — поясняет Анастасия, которая отвечает в команде за маркетинг. — Сейчас краудфандинг выступает больше такой платформой, где ты заручаешься первым спросом, первыми покупателями продукта. Если же у вас «сырой» продукт, то вам нужнее инвестиции, чем краудфандинг. Так что пока мы переключились на поиск инвесторов — бизнес-ангелов, акселераторов, которые помогут нам на стартовом этапе, чтобы мы смогли доработать продукт, выйти с ним на рынок и продавать его по всему миру.

Breathio задумывается как международный продукт — если команде удастся сделать намеченное, то после тестов они планируют получить сертификацию в Штатах и Европе.

Есть ли в команде медработник?

Сейчас в стартапе работают шесть человек, и среди них есть медицинский эксперт.

— Александра — не вирусолог, но она очень нам помогает как эксперт, специалист по исследованиям и теханалитик, — рассказывает Павел. — Она очень забавно присоединилась к нам на старте — увидела в Сети наши первые работы и указала нам на недочеты. Это очень помогло, усилило команду с медицинской точки зрения. Одно дело, когда я как технарь начинаю строить теории, как все должно работать. И совсем другое — человек с опытом, который понимает специфику и опасность. Например, самый частый вопрос — что будет, если ультрафиолет попадет на кожу? Конечно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ультрафиолет попадал на кожу или глаза. Это все экранируется, чтобы ультрафиолет оставался внутри. И в этом плане наш врач о-о-очень сильно прокачала нашу команду.

— Наш врач также изучает исследования на заданную тематику, — добавляет Анастасия. — Например, если возникает вопрос, что мы будем делать с аллергиками, она изучает, что пишут на эту тему, какие технологии уже есть, используются они или нет. То есть занимается вопросами не только медицины, но и более углубленными вещами около физики.

— И, кроме того, у Александры много знакомств разного профиля. Ей проще пообщаться с кем-то на конкретную тему, чем нам, людям без такого широкого круга знакомств с медиками, — продолжает Павел.

Сколько будет стоить маска?

Фото: Breathio

Параллельно с «технарской» работой стартап занимается и вопросами маркетинга. Команда уже поучаствовала в хакатоне EUvsVirus, Emerge U Bootcamp и примет участие в конференции EMERGE. Также сотрудники общались с разным блогерами, тегали в Twitter Илона Маска и даже писали Юрию Дудю после его выпуска про Кремниевую долину. Про продукт белорусов написал Addie MS — дирижер, продюсер и композитор, и известная в Индонезии певица актриса Reijman.

Плюс команда общается с журналистами техизданий в Штатах, собирает комьюнити в соцсетях и составляет базу имейлов, чтобы впоследствии тестировать предзаказы на лендингах и «пустить в жизнь стартовую партию», а также собрать обратную связь от пользователей о пользе маски.

На вопрос, сколько сейчас стоит маска, Павел затрудняется ответить — все же пока это прототип, который всегда дороже оптового производства.

— Надеемся, что первые образцы с учетом дороговизны ультрафиолетовых светодиодов будут стоить 150 долларов. Но мы будем снижать этот ценник столько, сколько сможем, так как хотим, чтобы это было доступное устройство, — говорит он. — Но даже с учетом большой разовой цены можно будет сэкономить на фильтрах, так как их нужно будет реже менять.

— Может, когда вы сделаете рабочий продукт, то поможете белорусским медикам, допустим, продадите им маски по себестоимости?

— Да, мы хотим помочь нашим медикам, но так как в маске используется ультрафиолет, а это опасная технология, нам требуется время на доработку, — отвечает Павел.

— Реальность такова, что мы вряд ли сможем за полгода произвести массовый продукт, чтобы оказать поддержку нашим медикам в текущей ситуации, — добавляет Анастасия. — Как написал Билл Гейтс в своем блоге еще в 2014-м, когда была Эбола: «Борьба со следующей пандемией начинается в тот момент, когда удается справиться с текущей». Поэтому уже сейчас наша долгосрочная цель — разработать устройство, которое сможет обеспечивать высокий уровень защиты и быть комфортным для носки в течение длительного периода времени.

Мы понимаем, что для белорусского рынка текущая цена высока, поэтому в будущем будем искать возможность поддержать белорусских медиков и передать маски, например, по минимально возможной цене. Однако, к сожалению, прямо сейчас проблему с СИЗ мы не решим.