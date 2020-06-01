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В Казахстане бизнесу ограничили снятие наличных со счетов

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  • 1.06.2020, 11:54
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В Казахстане бизнесу ограничили снятие наличных со счетов

Срок действия ограничения продлится до конца текущего года.

Лимиты на снятие наличных с банковских счетов юридических лиц в течение месяца с понедельника вступили в силу в Казахстане. Данное решение Национального банка направлено на снижение размеров теневой экономики и борьбу с отмыванием денег, передает finanz.ru.

Как сообщила 21 апреля пресс-служба финансового регулятора, Нацбанк установил следующие предельные суммы для снятия наличных денег с банковских счетов юридических лиц: для малого бизнеса - 20 млн тенге (48,5 тыс. долларов) в календарный месяц; для среднего бизнеса - 120 млн тенге (291,5 тыс. долларов) в календарный месяц; для крупного бизнеса - 150 млн тенге (364 тыс. долларов) в календарный месяц. Утвержденное правило вступает в силу с 1 июня текущего года.

Превышение установленных лимитов допускается при предоставлении юридическими лицами соответствующего обоснования в банки второго уровня, которые в свою очередь согласовывают заявку на увеличение суммы с комитетом государственных доходов министерства финансов в течение трех рабочих дней.

При этом в Национальном банке отметили, что правило не распространяется на: физических лиц; индивидуальных предпринимателей; субъектов микропредпринимательства; юридических лиц, осуществляющих закупки сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства; юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами.

Заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева подчеркнула, что нововведение направлено на снижение размеров теневой экономики, повышение прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса, а также на борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем, и снижение уровня коррупции.

В тот же день - 21 апреля - пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева опубликовала указ главы государства «О некоторых мерах по стабилизации экономики», которым определяются новые ограничения.

В этой связи Агентству по регулированию и развитию финансового рынка было поручено осуществлять контроль за соблюдением финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, порядка снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов.

В соответствии с указом президента, срок действия ограничения продлится до конца текущего года.


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