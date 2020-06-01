Автопроизводители придумали, как уничтожить в машине 99% вирусов 2 1.06.2020, 12:27

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Фото: auto-swiat.pl

Испытания метода очистки салона проводит Ford.

Ford проводит полевые испытания метода тепловой очистки салона от вирусов, сообщили представители американского автомобильного бренда. Его эффективность проверяется на полицейских автомобилях, передает interfax.by.

Инженеры разработали особое ПО, которое в отсутствие водителя и пассажиров в течение 15 минут нагревает воздух в автомобиле до 56°C. Для этого используется штатная система климат-контроля, само тепло вырабатывается при помощи гибридной силовой установки, устанавливаемой на моделях, выбранных для тестирования.

"Наши совместные исследования с Ford Motor Company продемонстрировали, что воздействие на коронавирусы температур в 56°C в течение 15 минут снижает их концентрацию на внутренних поверхностях авто более чем на 99%", - заявили в лаборатории микробиологии Университета Огайо.

Тепло, по особому алгоритму распределяемое по салону авто, способно проникать в труднодоступные места, значительно повышая эффективность стандартной ручной обработки с использованием химических дезинфицирующих средств. После процедуры программа охлаждает воздух до комфортного уровня.

Разработчики отметили, что программа, позволяющая использовать тепловой метод очистки, может устанавливаться на бортовые системы не только новых моделей, но на все полицейские автомобили, производимые Ford с 2013 года. Компания объявила, что продолжит работу над тем, чтобы распространить эту возможность на другие модели.