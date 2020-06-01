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Социологи выяснили, сколько россиян готовы выйти на акции протеста

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  • 1.06.2020, 12:55
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Социологи выяснили, сколько россиян готовы выйти на акции протеста
Фото: Anadolu Agency

Наибольшее число желающих лично участвовать в протестных акциях — в возрасте от 18 до 24 лет.

Возможным проведение в настоящее время массовых протестных акций из-за падения уровня жизни считают 27 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного по заказу "Открытых медиа". 61 процент называет такие акции маловероятными, сообщает "Радио Свобода".

Участникам исследования также предложили ответить на вопрос, примут ли они участие в протестах, если они состоятся. Утвердительно ответили 28 процентов опрошенных, отрицательно – 68.

Общероссийский опрос проводился с 22 по 24 мая методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. В нем приняли участие 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше.

За последние 10 лет наименьшую готовность к протестам "Левада-центр" зафиксировал после аннексии Крыма Россией в 2014 году: например, в августе на улицы с экономическими требованиями готовы были выйти лишь 8 процентов опрошенных. Последний замер проводился в феврале 2020 года. Тогда о своей готовности принимать участие в таких акциях заявили 24 процента опрошенных. Нынешние 28 процента готовых протестовать – это максимальное значение за полтора года.

До этого пик потенциальной протестной активности пришелся на осень 2018 года, после подписания в октябре закона о пенсионной реформе: в ноябре о готовности участвовать в массовых акциях протеста заявляли 30 процентов респондентов. Сейчас в некоторых возрастных группах протестный потенциал еще выше. Наибольшее число желающих лично участвовать в протестных акциях – в возрасте от 18 до 24 лет (40 процентов) и среди тех, кому от 40 до 54 лет (35).

"Может быть, эффект от телефонных опросов имеется, потому что они захватывают чуть более обеспеченную и образованную публику, нежели метод личных интервью. Но в целом это похоже на реальную картину", – сказал директор "Левада-центра" Лев Гудков.

В Москве участвовать в массовых мероприятиях готовы 26 процентов опрошенных, в то время как вероятность возникновения подобных акций видят 32 процента респондентов.


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