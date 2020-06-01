Белорусы готовы к переменам 1.06.2020, 23:00

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Виктор Сазонов

Фото: svaboda.org

Об этом говорит небывалая активность на предвыборных пикетах.

Последние события в городах во время легальных пикетов по сбору подписей для Светланы Тихановской свидетельствуют о большой активности белорусов в их стремлении решать собственную судьбу, которая может измениться только для тех, кто имеет право «выбирать и быть избранным» на высшую должность в стране, передает «Радыё Рацыя».

Наблюдатель Виктор Сазонов из кампании «Правозащитники за свободные выборы» считает, что участники сбора подписей являются законопослушными гражданами, даже в это нелепое время, полное провокаций.

- Общество ждет перемен. Оно готово к этим переменам, белорусы невероятно политически грамотны в этом избирательном аспекте. Сбор подписей проходит без нарушений со стороны общества, со стороны тех, кто собирает подписи.

Напомним, 31 мая легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую прошли во многих городах Беларуси. Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с них.