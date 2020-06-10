Новые случаи коронавируса выявлены в учебных заведениях Минска 10.06.2020, 18:54

иллюстрационное Фото: reuters

Новые данные.

Заражение обнаружено в средней школе №66 и Минской государственной гимназии-колледже искусств.

"Минск, средняя школа №66. Коронавирус подтвержден у одиннадцатиклассника. После того, как это узнали, экзаменационная комиссия уже была в масках, но никакой дистанции не соблюдали. Сегодня выпускной. Аттестаты забираем со столов без рукопожатия с директором", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

"Завершились экзамены в школах. В Минской государственной гимназии-колледже искусств после этого у выпускницы и у двух учителей, принимавших экзамены в разных классах подтвержден коронавирус. Сколько еще потенциально заболевших - вопрос? Школа молчит. Школьный лагерь продолжает работать. Более того, линейку на пятницу назначили", - сообщает жительница Минска.

"В минском детском саду №98 одну группу закрыли на самоизоляцию, а часть детей перевели в другую группу. Где логика?" - пишет читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.