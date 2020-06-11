COVID-19 добрался до домов престарелых в Беларуси 11.06.2020, 7:51

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Вспышка произошла в Ганцевичском районе.

В редакцию "Еврорадио" пришло анонимное письмо о вспышке коронавирусной инфекции в больнице сестринского ухода в деревне Денисковичи Ганцевичского района. "80% людей там — лежачие. Они просто лежат, предоставленные сами себе. Прошу вас, напишите об этом! У этих людей нет родственников, поэтому на них всем плевать!" — сказано в этом обращении.

Во многих странах мира дома престарелых стали проблемными очагами заражения COVID-19. Их пациенты — в группе риска и часто не могут позаботиться о себе. Неужели коронавирус добрался и до белорусских домов престарелых?

Работница больницы сестринского ухода в Денисковичах, с которой удалось связаться журналистам, комментировать ситуацию отказалась. Но рассказала, что заведующая больницей с подтвержденным COVID-19 лечится в Барановичах. А вот сама больница "работает как и работала".

В Ганцевичской ЦРБ журналистов также заверили, что "в Денисковичах все нормально". Но подтвердили, что заболела заведующая больницей и несколько медработников.

— Заведующая заболела. Ну и что? — говорит главврач Вадим Сошко. — Лечится. Персонал тоже болеет, все изолированы. Сами понимаете, медработники не могут обойти стороной эту проблему. Сейчас многие люди болеют.

— А что насчет пациентов? Это ведь группа риска.

–– Критичного ничего нет, пациентов обследовали. Выехали бригады врачей, пересмотрели всех. Конечно, там дедушки и бабушки лежат не совсем здоровые, у каждого сердечная патология есть, другие хронические заболевания. Но пневмоний нет. Взяли анализы на коронавирус, ждем результатов.

От двоих жителей Денисковичей журналисты получили другую информацию.

— Там вспышка коронавируса, пожилые болеют... Заболевших уже переводят в Ганцевичи по мере освобождения мест. Сегодня семь человек привезли в больницу, — рассказывает один из них на условиях анонимности.

Всего в больнице сестринского ухода находятся 22 человека.

После Пасхи

Накануне православной Пасхи Петр Пилипчук, настоятель храма Святителя Тихона в Ганцевичах, призывал прихожан приходить в церковь и не бояться коронавируса. Аргумент у него был простой: "Суворов говорил: "Мы русские –– с нами Бог". И не боялся ничего".

–– Призывы настоятеля идти на Пасху в храм привели к массовому заражению церковнослужителей и прихожан, — считает житель Ганцевичей Владимир Занько. — Есть официально подтвержденные случаи заражения, но ничего не делается. К Пасхе Синод РПЦ опубликовал решение об ограничительных мерах в храмах, санитарно-гигиенических предписаниях, необходимости соблюдения дистанции, дезинфекции лжицы после каждого причастника. У нас все это проигнорировали.

Коронавирус затронул и семью нашего собеседника. Его жена –– руководитель церковного хора.

–– Жена три недели с температурой 38-40 болела, еле удалось вытянуть ее. Помогал друг-врач. Заразился мой 90-летний отец, был на грани смерти. У одной из участниц хора мужа спасти не удалось, сгорел за три дня. Анализ, фотография которого у меня есть, показал наличие коронавируса, но официально все списали на сердечную недостаточность. Самое ужасное, что храм не закрывался, нет никаких проверок, никто не изолируется, –– продолжает Владимир Занько.

И добавляет, что, по его информации, больница еле справляется с наплывом пациентов, врачам приходится буквально жить в отделениях. Владимир направил официальные письма с жалобой о несоблюдении мер профилактики в местном храме в райисполком, а также митрополиту Павлу.

Мнение Владимира Занько разделяет и жительница Ганцевичей Мария:

–– Всплеск был связан с массовостью пасхальных мероприятий. Я сама хожу в храм. Видела, что люди после праздников болели. Но в городе очень сложно сделать тест на коронавирус, мы всех случаев заболеваний и не знаем. Хотелось бы знать правду, но многое скрывается. Например, волонтеры шили костюмы, занимались закупками, а исполком начал запрещать врачам просить помощи в чатах, рассказывать о дефиците. Медсестрам, санитаркам приходилось в обход администрации писать, чтобы им привезли СИЗы.