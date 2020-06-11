Ермошина рассказала о «хитром плане» Лукашенко 47 11.06.2020, 7:59

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

«Саша 3 процента» высказал особое пожелание.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала о совещании у Лукашенко, сообщил телеканал ОНТ.

Ермошина рассказала, что Лукашенко высказал пожелание, чтобы у избирателей в нынешнюю политическую кампанию был самый широкий выбор из кандидатов на высший государственный пост.

— Особое пожелание главы государства — чтобы все кандидаты, которые на данный момент претенденты и те, которые собирают подписи, чтобы они смогли все-таки собрать необходимое количество подписей и чтобы наши избирательные комиссии внимательно работали, не отказывая и не признавая подписи недействительными и не признавая недействительными по каким-то абсолютно неформальным основаниям. Я думаю, что такие меры будут способствовать тому, что все электоральные предпочтения будут учтены затем на процессе регистрации и в день голосования.

На практике это означает, что могут зарегистрировать даже тех, кто не собрал подписи, а просто «нарисовал» их. По сути, глава ЦИК призналась в нарушении избирательного законодательства и грубых фальсификациях с самого начала избирательной кампании.