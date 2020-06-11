Госдеп США заявил об ограничении свободы религии в Беларуси 1 11.06.2020, 8:32

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Опубликован специальный доклад.

В Беларуси по-прежнему ограничивается свобода религии — такой вывод содержится в новом докладе Госдепартамента США о ситуации со свободой религии в мире в 2019 году, сообщают naviny.by.

В разделе, посвященном Беларуси, отмечается, что белорусская Конституция предоставляет людям свободу вероисповедания, но запрещает «религиозную деятельность, направленную против суверенитета государства, его конституционной системы и общественной гармонии».

«Закон признает определяющую роль Белорусской православной церкви (БПЦ) в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа, — говорится в докладе. — Конкордат предоставляет БПЦ права и привилегии, не предоставляемые другим религиозным группам, хотя закон также признает историческое значение традиционных конфессий католицизма, иудаизма, ислама и евангелического лютеранства. Закон запрещает любую религиозную деятельность незарегистрированных групп».

В соответствии с законодательством все зарегистрированные в Беларуси религиозные группы должны запрашивать разрешение властей на проведение мероприятий за пределами своих помещений, включая прозелитическую деятельность, а также получать предварительное разрешение на ввоз и распространение религиозной литературы.

Госдеп США напоминает, что в июле прошлого года наказание за участие в незарегистрированных религиозных группа было переведено из уголовного в административную плоскость. Речь идет об исключении из Уголовного кодекса статьи 193.1 (деятельность от имени незарегистрированной организации).

«Свидетели Иеговы сообщали, что в течение года они проводили еженедельные религиозные службы по всей стране без вмешательства милиции, но продолжали сталкиваться с трудностями при получении регистрации своих местных религиозных общин. Другие религиозные меньшинства также продолжали испытывать трудности при регистрации, — говорится в докладе. — Римско-католические группы вновь заявили, что правительство отказывало в визах и просьбах о продлении пребывания некоторых иностранных миссионеров».

Авторы доклада отмечают, что на протяжении года на государственном уровне проводились мероприятия по увековечиванию памяти жертв Холокоста. При этом, «несмотря на правительственный запрет, антисемитские печатные и видеоматериалы продолжали импортироваться из России и были доступны на местном уровне».

Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур и другие должностные лица посольства встречались с уполномоченным по делам религии и национальностей, чтобы обсудить религиозные вопросы и сохранение памятников, говорится в докладе.