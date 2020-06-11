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Виктор Бабарико: Новая Беларусь сметет остатки старого режима

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  • 11.06.2020, 13:29
  • 10,141
Виктор Бабарико: Новая Беларусь сметет остатки старого режима
Виктор Бабарико
Фото: babariko.by

На 14:00 назначена пресс-конференция возможного кандидата в президенты Беларуси.

Об этом возможный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико заявил во время стрима на своем Youtube-канале:

- Дорогие друзья, сегодня начали происходить действия, которые с полной ясностью показывают, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным решением в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие, является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы.

Я хочу обратиться к тем, кто уже подвергся преследованиям, допросам и вызовам в уполномоченные органы: не бойтесь говорить правду, не оговаривайте себя, не оговаривайте других людей. Если нужно — честные люди всегда окажут вам как юридическую помощь, так и материальную. Cамая большая ошибка в действиях этой власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. Я хочу сказать, что новая Беларусь сметет остатки старого режима. Мы сильная и свободная страна, мы народ победитель.


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