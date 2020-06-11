Как «Саша три процента» победил «отключение горячей воды» 1 11.06.2020, 17:40

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Тренды белорусского интернета.

Популярные запросы в поисковых системах - один из срезов\показателей, что волнует жителей страны в конкретный период истории. По просьбе marketing.by система Яндекс предоставила рейтинги всплесков интереса беларусов, куда попадают запросы, которые в последний месяц стали задавать гораздо чаще, чем в предыдущий.

За сутки с 3 по 4 июня в тренды выбился интернет-мем "саша 3 процента". Напомним, что ранее несколько интернет-СМИ предложили читателям поучаствовать в опросе о том, кого бы они выбрали президентом Беларуси. В опросах Александр Лукашенко набрал 3%, которые теперь стали мемом.