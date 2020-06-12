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Новые очаги COVID-19 в Минске: медиков отправляют туда на маршрутках

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  • 12.06.2020, 8:57
  • 3,112
Новые очаги COVID-19 в Минске: медиков отправляют туда на маршрутках
ФОТО: REUTERS

Автомобилей скорой помощи уже не хватает?

Новые очаги Covid-19 появились в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Канал опубликовал фото с улиц Гинтовта, 16, Логойский тракт, 1, Панченко, 14, Плеханова, 117, Райниса, 1В.

В Заводском районе на улице Нестерова медики приезжают к зараженным Covid-19 на маршрутках.

«Возможно, берут в аренду или помощь от волонтеров. Но очевидно, что автомобилей скорой помощи не хватает», - пишет читатель канала.

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