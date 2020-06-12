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Задержаны члены инициативной группы Бабарико: бывший вице-мэр Могилева и глава филиала «Белгазпромбанка»

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  • 12.06.2020, 10:39
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Задержаны члены инициативной группы Бабарико: бывший вице-мэр Могилева и глава филиала «Белгазпромбанка»
Владимир Дударев
Фото: 1prof.by

Информацию подтвердил штаб возможного кандидата в президенты.

В Могилеве задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. Об этом tut.by сообщили несколько членов инициативной группы претендента.

Позже в штабе Виктора Бабарико подтвердили информацию о задержании Дударева. Кроме того, сегодня, 12 июня, задержан также член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов.

— В Могилеве задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. С помощью инициативной группы найден адвокат, он приступил к работе. В Гомеле один из членов инициативной группы был предупрежден о привлечении к административной ответственности за публикацию в социальной сети материалов, публикация была размещена много лет назад, в школьные годы. Также с утра 12.06 поступила информация о задержании еще одного члена инициативной группы — руководителя местного филиала Белгазпромбанка Сергея Кармызова, по данному вопросу выясняем обстоятельства, — рассказали в штабе.

В штабе просят представителей инициативной группы в случае возникновения вопросов со стороны правоохранительных органов связываться со штабом, чтобы он оказал всю необходимую помощь.

Владимир Дударев в прошлом чиновник. В 2018 году был назначен заместителем председателя Могилевского горисполкома, он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Горисполком Дударев покинул в октябре 2019 года.

Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико. Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Как отметили в Комитете госконтроля, Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.

Комментируя ситуацию, Виктор Бабарико вчера заявил: «Cамая большая ошибка в действиях этой власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. Я хочу сказать, что новая Беларусь сметет остатки старого режима. Мы сильная и свободная страна, мы народ победитель».


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