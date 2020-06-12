Йорг Форбриг: Лукашенко уже надоел белорусам 15 12.06.2020, 10:50

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Йорг Форбриг

Фото: charter97.org

Немецкий аналитик рассказал о сценарии, который может привести к изменениям в Беларуси.

Директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла Йорг Форбриг ответил на вопросы «Радыё Свобода» об избирательной кампании в Беларуси. Cайт Сharter97.org приводит сокращенный перевод интервью.

- Вы один из авторов опубликованного в марте исследования «Восточноевропейское будущее: четыре сценария для «Восточного партнерства» 2030». Последний сценарий для стран этой инициативы (среди которых и Беларусь) в этом исследовании называется «общественное раскрепощение». В нем закостенелое руководство «провоцирует большую мобилизацию гражданского общества и давление снизу». Как в случае ненасильственной революции в Армении, общество получают большой контроль над страной. Насколько вероятен такой сценарий в контексте нынешних президентских «выборов» в Беларуси?

- Сценарий, который мы назвали «общественное раскрепощение«, предусматривает, что общества в странах «Восточного партнерства» все больше будут брать свою судьбу и будущее в собственные руки. Общества разочаровались в политическом руководстве и элитах, которые почти или совсем не улучшили жизнь обычных людей. Они видят, как Россия через коррумпированные элиты по всей Восточной Европе сдерживает соседние страны и препятствует любому прогрессу там. Они также видят безразличный Запад, который не слишком активно поддерживает демократию, безопасность и благополучие в этом регионе. Их логичный вывод в том, что только они, народы Восточной Европы, могут сделать позитивные изменения.

Беларусь здесь хороший пример. Белорусам уже надоел якобы вечный Александр Лукашенко, они увидели, как десятилетия стагнации ухудшили их некогда очень развитую страну и экономику, они сформировали ощущение идентичности и гордости за свою страну, и они отказываются быть просто игрушкой в каких-то геополитических играх между Россией и Западом. Это ощущение субъектности стало все более и более очевидным в последние годы, особенно в последнее время из-за кризиса с COVID-19, когда белорусское общество прекрасно самоорганизовалось в то время, как правительство Лукашенко не дало ответа на эпидемию. Однако остается открытым вопрос, покажет ли себя это раскрепощение белорусского общества уже во время этих президентских «выборов".

- Предопределен ли, по вашему мнению, результат «выборов» в августе или все же вы видите знаки возможных изменений?

- Для Александра Лукашенко и его государственного аппарата результат «выборов» предопределен. Если судить по всем прежним опросам, нынешний руководитель должен быть «переизбран» приблизительно с 80 процентами голосов. Ни официальные заявления, ни подготовка пока не свидетельствуют о том, что эти «выборы» будут в меньшей степени сфальсифицированы, чем это было ранее.

Однако есть различие в контексте и атмосфере, в которых будут проходить «выборы». Остается нерешенным кризис в отношениях с Россией и остается неясным, какую позицию займет Кремль по отношению к белорусским «выборам». Углубляется экономический кризис и сокращаются финансовые запасы, что затрудняет для Лукашенко раздачу предвыборных выплат для ключевых групп электората. Некомпетентность в решении коронавирусного кризиса показала многим из белорусов, насколько власти к ним равнодушны.

К тому же присутствует необычайно сильный набор претендентов там, где раньше были или официальные спарринг-партнеры, или маргинализированная оппозиция. Все это делает Лукашенко и его режим все более нервными, и они явно готовятся, в том числе — судя по недавним перестановкам в правительстве, отбивать вызов любыми средствами.

- Лукашенко сознательно умалял угрозу COVID-19, называя болезнь формой психоза и подчеркивая необходимость сохранить работу экономики. По вашему мнению, такой подход поможет или повредит ему?

- Последствия явно неадекватного подхода к кризису COVID-19 со стороны Лукашенко лучше рассматривать через долгосрочную призму. Довольно долгое время росло отчуждение между политическим режимом и значимыми частями общества. Изначально это ограничивалось оппозиционно настроенными белорусами, которые открыто критиковали и отвергали режим Лукашенко. Потом началось более широкое возрождение белорусской идентичности и культуры, которые для многих людей противопоставляется советскому стилю и системе, которую представляет Лукашенко.

Возникло энергичное гражданское общество, которое самоорганизует граждан для решения местных, социальных и культурных вопросов. Сильный белорусский IT-сектор создал новый класс предпринимателей и бизнес-культуру, которая имеет мало общего с политикой и экономикой Лукашенко. Все это — острова социальной жизни или настоящие ростки современной белорусской нации, которые существуют параллельно государству и политике.

Если с приходом пандемии в Беларусь государство явно не смогло найти ответа, все эти части автономного общества включились в действие. Они мобилизовали людей и ресурсы в большом масштабе, они сумели ответить на некоторые из самых острых потребностей в этом кризисе, и они показали — себе и государству — отличную способность действовать. Это может только впредь усилить уверенность и дальнейшее освобождение белорусского общества от государства и режима Лукашенко.

- Свидетельствует ли появление таких претендентов, как Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, о каких-то основательных изменениях в белорусской политике?

- Неожиданное выдвижение и Бабарико, и Цепкало — пока что самый ясный знак того, что по крайней мере некоторые части белорусских политических, административных и корпоративных управленческих кругов становятся недовольными. Для многих технократов, менеджеров и администраторов потребность экономических реформ давно была очевидной, если страна хочет выбраться из долгой стагнации. Этот настрой используют Бабарико и Цепкало, которые сами вышли из среды поклонников мягкого курса в белорусской элите.

К тому же похоже, что оба имеют значительную поддержку со стороны молодых, городских и образованных белорусов. Тех, кто давно уже критически относится к Лукашенко, но пока что не имел альтернативы, которая бы сочетала новое видение Беларуси с заслуживающим доверия управленческим опытом.

Судя по первым реакциям Лукашенко и его режима, вызов со стороны Бабарико и Цепкало воспринимается очень серьезно. Лукашенко лично обрушился на Бабарико и Цепкало, назначил нового премьер-министра с военным прошлым и угрожающе рассуждал о насильственном подавлении протестов. Это ясные предупреждения всем в белорусских элитах, что не будет разрешено никаких основательных изменений в белорусской политике.

- В Беларуси стояли большие очереди, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую — потенциального кандидата, которую многие даже не видели. Ее муж, видеоблогер Сергей Тихановский, жестко критиковал Лукашенко, называл «выборы» фарсом, и попал в тюрьму. Считаете ли вы, что Тихановский сумел привлечь много белорусов, которые раньше поддерживали Лукашенко или были аполитичными?

- Тихановский — это другая новинка этих президентских «выборов». Он создал платформу, которая позволяет простым белорусам, часто не из больших городов, выразить недовольство, которое набралось за годы недовольства высокими ценами, низкими зарплатами, плохими государственными услугами, неравенством между регионами и т.д. Все эти обиды сводятся в одно простое требование: Лукашенко должен уйти.

Это популистское движение создает проблему для Лукашенко по разным причинам. Во-первых, оно занимает политическую территорию, которая долгое время принадлежала самому Лукашенко. Его собственная привлекательность для публики базировалась на чистом популизме, но теперь ее ослабил Тихоновский. Во-вторых, это движение использует и радикализирует электорат, который долго соглашался с правлением Лукашенко или даже поддерживал его. Рост недовольства в белорусских регионах явно уменьшает базу поддержки Лукашенко. В-третьих, децентрализованная природа этого движения напоминает протесты 2017 года против «закона о тунеядстве». Вспышка протестов сразу в нескольких точках Беларуси вызывает серьезную головную боль в аппарате безопасности.