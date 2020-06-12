Свободу героям! 4 12.06.2020, 12:04

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Фото: EPA

Смена власти в Беларуси неизбежна.

Саша 3% - в панике. Он знает о своем реальном рейтинге и боится потерять власть. Поэтому по всей стране задерживают блогеров, активистов, членов инициативных групп независимых кандидатов. Поэтому бросили за решетку Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского, других активистов, членов инициативных групп Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Он рассчитывает, что после ареста известных лидеров протесты прекратятся. Он ошибается.

Место Северинца, Статкевича, Тихановского, Винярского, задержанных активистов займут сотни новых лидеров. Протесты будут продолжаться. Смена власти в Беларуси неизбежна.

Смелость и солидарность белорусов много раз помогала освобождению тех, кого диктатор бросал за решетку. Так должно быть и сейчас – в решающий для всех нас год.

Призываем наших соотечественников как внутри страны, так и за границей, всех друзей свободной Беларуси бороться за освобождение Сергея Тихановского и всех арестованных лидеров и активистов оппозиции.

Свободу героям!