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Озеро в Индии таинственным образом изменило свой цвет за ночь

  • 12.06.2020, 14:33
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Озеро в Индии таинственным образом изменило свой цвет за ночь
Фото: IANS

Загадочный водоем находится в метеоритном кратере.

В Индии озеро в метеоритном кратере за одну ночь стало розовым, восхищая любителей природы и удивляя экспертов, которые связывают это с изменением уровня солености и присутствием водорослей в воде. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse.

Озеро Лонар, образовавшееся примерно через 50 тысяч лет после падения метеорита на Землю, расположено в 500 километрах от Мумбаи и является популярным местом отдыха туристов и изучения экологов.

По мере того как в социальных сетях стали распространяться фотографии озера, внезапно изменившего свой цвет на розовый, эксперты заявили, что, хотя в прошлом Лонар уже меняло окраску, трансформация еще никогда не была такой резкой.

«В озере увеличилась соленость, так как уровень воды в этом году резко снизился, и она стала еще теплее, что приводит к чрезмерному росту водорослей, — сказал геолог Гаджанан Харат (Gajanan Kharat). — Эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, и, следовательно, озеро стало розовым за ночь».

По словам экспертов, из озера уже взяты пробы воды, чтобы определить точную причину смены цвета.

Хотя некоторые считают, что причина во введении карантина и уменьшении вредных выбросов, это можно будет установить только после получения результатов.


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