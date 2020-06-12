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США оставили Турцию без истребителей F-35 из-за покупки российских С-400

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  • 12.06.2020, 14:52
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США оставили Турцию без истребителей F-35 из-за покупки российских С-400

Решение принял комитет Сената по вооруженным силам.

Комитет Сената США по вооруженным силам уполномочил ВВС США сохранить шесть новых истребителей F-35, сначала проданных Турции.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Самолеты не были доставлены Турции из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже США исключили Турцию из программы F-35 после покупки С-400.

Комитет дал одобрение на закупку для американской армии 95 самолетов F-35 на общую сумму $9,1 млрд, что на 14 штук больше, чем просила администрация президента Дональда Трампа.

Напомним, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.


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