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Арестованы активисты «Европейской Беларуси»

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  • 12.06.2020, 16:54
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Арестованы активисты «Европейской Беларуси»

Дмитрий Козлов получил 20 суток, Артем Черняк — 25.

Только спустя двое суток правозащитной службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" удалось узнать о местонахождении похищенных 10 июня активистов.

Дмитрий Козлов арестован на 20 суток, Артем Черняк – на 25. Сейчас они находятся в тюрьме на улице Окрестина в Минске. Закрытый административный процесс над ними прошел вчера в суде Советского района.

До сих пор неизвестна судьба Михаила Бондаренко, которого также задержали 10 июня.


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