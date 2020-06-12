Российский активист Константин Котов стал лауреатом премии Бориса Немцова 12.06.2020, 18:29

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Константин Котов

Как заявил Фонд Немцова, Котов - гражданский активист, политзаключенный и просто мужественный человек.

Российский активист Константин Котов, отбывающий срок в колонии за «неоднократное нарушение правил проведения митингов», стал лауреатом премии Бориса Немцова за 2020 год, пишет dw.com.

Константин Котов

фото: tass/a.vasilyev

"Это гражданский активист, политзаключенный и просто мужественный человек", - говорится в сообщении Фонда Бориса Немцова, обнародованном в пятницу, 12 июня.

Лауреатом Премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в 2020 году стал Константин Котов. Это гражданский активист, политзаключенный и просто мужественный человек. Мы поздравляем Константина и желаем ему скорейшего освобождения! pic.twitter.com/JgbhwTSqjU — Nemtsov Foundation (@NemtsovF) June 12, 2020

Котову передадут новость о премии в колонию

Адвокат Котова Мария Эйсмонт заявила, что ее подзащитный заслужил награду. "Своей последовательностью в отстаивании гуманистических идеалов, тихой упертостью, бесстрашием. И невероятным искренним человеколюбием. За год его заключения мы с ним стали очень близки, хотя не дружили до этого, были недолго знакомы по паре административок", - отметила она.

Эйсмонт также сообщила, что в ближайшие дни собирается в колонию, где, по ее информации, уже должен находиться Котов. "Обязательно передадим ему, что он стал лауреатом премии имени человека, для которого люди были всегда важнее его самого. Человека, которого Костя безмерно уважает. Он, уверена, будет рад", - добавила она.

Дело Константина Котова

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии за нарушение статьи 212.1 УК РФ. В октябре Мосгорсуд оставил приговор в силе, а в апреле 2020-го смягчил наказание до полутора лет. Тем самым суд удовлетворил требование стороны гособвинения, которое оно высказывало в апелляционной инстанции. Защита просила отменить приговор суда первой инстанции. Осужденному по "дадинской статье" активисту, таким образом, остается провести в колонии еще около полугода.

Уменьшение срока Константину Котову последовало после того, как президент РФ Владимир Путин поручил проверить приговор по его делу и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Котова узником совести и требует его освобождения.

Константин Котов в мае 2019 года был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне того же года - оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Активиста также задерживали 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве.