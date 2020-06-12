Страшно далек «Саша три процента» от народа 17 Виктор Горбачев

12.06.2020, 21:14

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Виктор Горбачев

Стоит он в центре славного города, на площади, а кругом - никого.

Сегодня он там. В том самом, древнем Полоцке. Город опустел и вымер. А он «учит», «наставляет», «обучает», обещает, угрожает. Ну, как всегда. Чем ближе «выборы», тем больше обещаний и знаний выливается с нравоучениями из его рта.

Вот стоит он в центре города. На площади, а кругом «люди». «Лучшие» люди этого города, района и области. Видите? Их «тысячи»! Как не видите? И вот стоит он в центре славного города, на площади - а кругом почти и никого. Пустота. Четверть века как у руля, а кругом - пустота. Не стоят очереди пообщаться и послушать, задать проблемные вопросы. Нет народа. Не рукоплещут кругом, не улыбаются. Не ставят подписи - за.

фото: facebook

Вот стоит он и общается с узким кругом. С теми 3%, которые «верно» служат и которых лично в кресла садит. Не народ выбирает, а он садит. Ибо, страшно далёк он и они от этого народа. Вот стоит и учит, да спрашивает у главы области про ситуацию в сельском хозяйстве, про заготовку кормов, падёж коров.

- Я не собираюсь вас учить технологиям. Корма будут некачественные – опять будем бороться с падежом скота… Обратите внимание. Качество и еще раз качество!

Понимаете? О чем еще учить и говорить в центре Полоцка, как не о кормах и коровах?

А где же, все-таки, лучшие люди этого города? Площадь и пустота! Да, это и есть показатель «народной любви» за четверть века правления.

А вообще-то, о чем с ним говорить?

Досыць!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»