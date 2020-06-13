В российской Казани ввели режим ЧС из-за взрыва на газовой станции 2 13.06.2020, 12:04

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В тушении пожара приняли участие почти 200 человек.

Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище в Казани, сообщается на сайте главного управления МЧС по Татарстану.

«По состоянию на 07:00 (по Минску) 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Пожар возник в резервуаре объемом 170 куб. м. По сообщению МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние резервуары (в одной группе резервуаров по восемь емкостей).

В тушении возгорания приняли участие 199 человек и 58 единиц техники, большинство из них от МЧС.

На территории газохранилища работают представители Следственного комитета, МЧС, а также сотрудники сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории по выяснению причин и обстоятельств возникновения чрезвычайных ситуаций.

Замначальника главного управления МЧС России по Татарстану по государственной противопожарной службе Константин Чанышев сообщил, что специалисты перекачивают газ в резервную емкость. «Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — приводит его слова пресс-служба МЧС.

Взрыв на наземном газохранилище произошел вечером 12 июня. В результате один человек погиб, трое пострадали. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести.

После взрыва СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Пожар произошел на территории Казанской кустовой базы сжиженного газа. По информации базы данных СПАРК, это филиал ООО «Газпром сжиженный газ», у которого есть еще несколько кустовых баз в Татарстане. ООО «Газпром сжиженный газ» было учреждено решением совета директоров ОАО «Газпром» в 1998 году.