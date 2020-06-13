Сторонник Тихановского: Действия властей отражаются на притоке желающих поставить подпись 2 13.06.2020, 19:22

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Белорусы поддерживают известного блогера все больше.

Belsat.eu поговорил с ведущим экономистом на частном предприятии, 43-летним Дмитрием Хайченко, который собирает подписи на пикетах Светланы Тихановской:

- Я подписчик Сергея Тихановскогосо времени, когда на канале тысяч девять было. Сейчас работаю дистанционно. Выставляю пикет возле ТЦ«GreenCity» в обед. Потом кто-то из волонтеров меня меняет, и я дальше работаю. Им отдельное спасибо, без их помощи было бы гораздо труднее. После работы снова еду на пикет до 22-х.

Настолько интересные и потрясающие люди, что я восхищаюсь. Вот Оля Павлова [член инициативной группы. – Прим.] – сверхчеловек. Когда я забирал удостоверение на пикете, то попросил, чтобы мне что-то дали, чтобы меня обозначить. Оля сказала, что нет ничего, кроме повязок. А потом снимает с себя майку «Страна для жизни». Сама колотится – на ней кофточка и маечка. А я не могу – как последнюю рубашку отобрать! Это растрогало. Сейчас тоже стараюсь так относиться к другим людям. Оле привет и большое спасибо за такой урок.

Группа у нас маленькая, но нас граждане поддерживают. Действия нашего так называемого «президента» отражаются на притоке желающих поставить подпись. Это действует наоборот, людей злит, они еще больше поддерживают. Кто-то бутылку воды принесет – сейчас жарко очень. На Комаровке девушки цветы приносили. Теперь с каждым днем все менее страшно, надоело бояться.