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Блогера Сергея Тихановского поместили в карцер

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  • 13.06.2020, 20:19
  • 6,469
Блогера Сергея Тихановского поместили в карцер
Фото: «Наша Ніва»

У правозащитников не приняли для него передачу.

Политзаключенного Сергея Тихановского поместили в карцер в СИЗО-1. причина наложенного наказания неизвестна, сообщает «Белсат» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Во время попытки передать передачу арестованному блогеру Сергею Тихановскому правозащитники узнали, что политзаключенного поместили в карцер в СИЗО-1. Пробудет политзаключенный там до 19 июня.

Точная причина наложенного наказания – неизвестна.


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