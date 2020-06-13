Блогера Сергея Тихановского поместили в карцер 19 13.06.2020, 20:19

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Фото: «Наша Ніва»

У правозащитников не приняли для него передачу.

Политзаключенного Сергея Тихановского поместили в карцер в СИЗО-1. причина наложенного наказания неизвестна, сообщает «Белсат» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Во время попытки передать передачу арестованному блогеру Сергею Тихановскому правозащитники узнали, что политзаключенного поместили в карцер в СИЗО-1. Пробудет политзаключенный там до 19 июня.

Точная причина наложенного наказания – неизвестна.