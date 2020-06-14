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Виктор Бабарико записал видеообращения к белорусам на случай своего задержания

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  • 14.06.2020, 8:18
  • 11,380
Виктор Бабарико записал видеообращения к белорусам на случай своего задержания

Возможный кандидат в президенты рассказал о мерах, принятых его штабом.

В интервью изданию РБК возможный кандидат в президенты Виктор Бабарико рассказал, какие меры приняты его штабом на случай, если власти окажут максимальное сопротивление его компании.

— Вы всегда избегаете говорить, что будет, если вас арестуют или не зарегистрируют кандидатом. Призовете сторонников выходить на улицы?

— Я очень не люблю сослагательное наклонение. Рассуждать о таких вещах можно бесконечно долго. Мы убедили и доказали нашим сторонникам, что мы всегда знаем, что делать. Люди наконец-то поверили, что банкир — это человек, который понимает, что такое риск, что такое система управление рисками. Во многих вещах мы работаем на опережение. И точно понимаем сценарии. У нас на сегодня все готово, к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа. Все! Мы сегодня сдали практически 100 тыс. подписей. Мы ко всем развитиям событий готовы. У меня записаны уже обращения…

— Обращения к сторонникам?

— Заявления о том, что действия, которые будут предприниматься без меня, одобрены и согласованы со мной, чтобы люди понимали, что это не реакция на неожиданность, это четкое понимание, что этот сценарий начинает реализовываться, не переживайте, мы к этому были готовы. Мы на удаленке привыкли работать, вот считайте, что, если что, это будет разговор с народом по удаленке. И у нас таких сценарии есть и до 9 августа и дальше. Все есть. Что делать — мы знаем. Не говорим об этом мы не потому, что боимся, а потому что пока это бессмысленно.

— То есть, если ЦИК вас зарегистрирует, вы уже гарантированно будете в бюллетене, даже если в этот момент будете, например, в СИЗО?

— По закону только судимые люди не имеют права баллотироваться. Они будут должны постараться сделать так, чтобы до 9 августа прошел суд, но это нарушение всех процессуальных норм. Это просто невозможно.


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