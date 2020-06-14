Рабочий «Гранита»: В случае фальсификации выборов двинемся на Площадь 4 14.06.2020, 8:39

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Жители белорусских регионов настроены на смену власти.

Жители Микашевичей рассказали «Медиа-Полесье», почему они подписываются за альтернативных кандмдатов в президенты:

Так, Нина Николаевна Салей, ветеран труда, сказала:

— Если бы не эта избирательная кампания, я, может, так и не научилась бы пользоваться интернетом. Телевизор смотрела. А теперь белорусское телевидение полностью отвернуло от экрана. Настолько односторонне все подается в новостях и вообще в пользу существующей власти, что смотреть тошно. Я ведь своими глазами вижу, что происходит. С кем ни поговорю на тему выборов, все против Лукашенко, за небольшим исключением, а там все за. В интернете же много информации разносторонней, я хоть владею ситуацией, что на самом деле происходит. А происходит, как я вижу, то, что новые претенденты делают все для того, чтобы цивилизованно и очень миролюбиво участвовать в президентской гонке.

Работник РУПП «Гранит» пришел на пикеты с ребенком:

— Лукашенко сажает людей ни за что. А люди просят помощи, чтобы не заболеть, — сказал ребенок.

Отец же заявил, что его и многих, кого знает, уже не запугать ничем:

— Не боюсь, да и многие мои коллеги, друзья, знакомые тоже не боятся. В случае фальсификации выборов в пользу известно кого, когда это будет явно понятно, двинемся на площадь. Сколько же можно терпеть этот произвол, хамство, постоянные запугивания! Пора, давно пора на пенсию.