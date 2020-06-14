Водородная революция: как Европа оставит Россию без денег за газ Александр Суков, «Деловая столица»

14.06.2020, 9:23

3,168

Что в этом случае ждет Украину?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом участие Украины в реализации Европейского зеленого соглашения и заверил его, что Украина всячески поддерживает курс на достижение Европой к 2050 г. цели построить климатически нейтральную экономику.

По словам Кулебы, Европейское зеленое соглашение занимает одно из важных мест в повестке дня украинского правительства, а наша страна в будущем может стать одним из ключевых поставщиков на рынок ЕС водорода.

"Собеседники договорились активизировать сотрудничество в реализации водородных инициатив ЕС. Тиммерманс приветствовал намерение Украины принять участие в реализации инициативы "2х40 ГВт зеленого водорода для Европейского зеленого соглашения" и Альянсе чистого водорода и выразил готовность ЕС оказать содействие на этом пути", - сказано в сообщении украинского правительства.

Учим матчасть

Давайте теперь очистим это сообщение украинского МИД от наслоений политически вежливых фраз и рассмотрим его суть - что хочет Украина и что она может дать Европе в плане перехода на следующий уровень развития энергетики. Ведь в данном случае стороны говорили о возможном участии Украины в реализации европейской программы по использованию в качестве топлива "зеленого" водорода, который получают при расщеплении воды, а для этого процесса в качестве энергоносителя используется электроэнергия из возобновляемых источников - солнечных и ветровых электростанций. Таким образом, на выходе имеем полностью экологическое топливо, когда чистая электроэнергия дает такое же чистое топливо (при сгорании водорода нет вредных выбросов). "Зеленому" водороду прочат большое будущее и планируют использовать его в самых различных отраслях экономики, начиная от обогрева жилища и заканчивая заправкой кораблей. Согласно исследованию "Перспективы водородной экономики", которое выполнила в этом году компания BloombergNEF (BNEF), к 2050 г. около четверти всей энергии в мире будет обеспечиваться за счет водорода.

Возможно также частичное использование водорода - когда им разбавляют (до 20% водорода в смеси) обычный природный газ. В этом случае газопроводы не требуют модернизации.

Однако хотя водородная технология и бурно развивается, но находится пока что на стадии исследований, экспериментального использования и реализации отдельных проектов. Например, шотландская компания SGN планирует реализовать проект по переводу на обогрев 300 домов "зеленым" водородом, который будет производиться за счет электроэнергии, вырабатываемой морскими ветровыми электростанциями. Ассоциация газотранспортных операторов Германии FNB Gas разработала план по созданию к 2030 г. целой сети по транспортировке водорода по всей стране длиной 1200 км, при этом планируется использовать 1100 км уже существующих газопроводов, которые будут соответственно модернизированы. Или, например, нефтегазовый концерн BP начал разработку ТЭО создания производства "зеленого" водорода в Австралии.

Заводы по производству "зеленого" водорода планирует построить Португалия, Швеция тестирует его применение на сталепрокатном заводе, компании Siemens Gas and Power и Uniper заключили соглашение о разработке проектов по переводу угольных электростанций на использование "зеленого" водорода. К слову, практически все крупные производители газовых турбин при разработке новой техники предусматривают возможность работы на водороде.

Очень большие деньги

Однако все эти проекты - очень дорогое удовольствие, как, впрочем, и все экспериментальные проекты, которые проходят испытания и обкатку. Например, стоимость строительства в Германии сети в 1200 км по транспортировке водорода, которая была указана выше, оценивается в 660 млн евро. В масштабах Европы и мира стоимость проектов по внедрению "зеленого" водорода измеряется уже сногсшибательными цифрами. Например, в том же исследовании "Перспективы водородной экономики" подсчитано, что для расширения использования водорода только до 2030 г. потребуется $150 млрд субсидий, а к 2050 г. сумма может составить $11 трлн.

Даже в масштабах Европы стоимость проектов измеряется астрономическими цифрами - ЕС планирует потратить из своего инновационного фонда на водородные технологии 30 млрд евро.

А где Украина?

Теперь вернемся к началу статьи - о возможном сотрудничестве Украины и ЕС в разработке и внедрении водородных технологий. Что Украина действительно может предложить Европе в этом плане? Пока что очень немного. А практически - ничего. Как вариант сотрудничества - транспортировка водорода трубами украинской ГТС, о чем еще в прошлом году как о гипотетически возможном проекте на случай прекращения транзита российского газа говорил исполнительный директор "Нафтогаза України" Юрий Витренко. Однако это пока что лишь проекты (или даже прожекты) далекого будущего. Ведь для производства именно "зеленого" водорода как самого экологически чистого потребуется очень много электроэнергии, произведенной солнечными и ветровыми электростанциями. А их нужно будет сначала построить, и на это нужны будут миллиардные инвестиции - привлеченные извне и собственные. Но о таких инвестициях пока не может быть и речи, ведь власти пока что не в состоянии даже урегулировать те проблемные вопросы с инвесторами в возобновляемую энергетику, которые уже построили в Украине электростанции.

Сторонники развития водородных технологий говорят об их значительных преимуществах и перспективности, но в Украине пока не реализован ни один проект по использованию водорода в качестве топлива. Кроме того, есть большая путаница в цифрах, описывающих потенциал участия Украины в европейских проектах, - скорее всего, они очень завышены. В сообщении Кабмина сказано (вероятно, это просто описка или неверное толкование), что в Украине до 2030 г. могли бы быть размещены до 40 ГВт мощностей по производству водорода. Однако вся украинская энергосистема сегодня выдает мощность в 16 ГВт. Выходит, что Украина сможет увеличить свои мощности по производству электроэнергии более чем втрое... Не менее фантастическими выглядят и некоторые доступные расчеты. Институт возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины и Украинский водородный совет недавно посчитали, что потенциал ветра и солнца в нашей стране составляет астрономические 800 ГВт, которые можно перевести в не менее астрономические 500 млрд куб. м водорода. Однако такие данные с практической точки зрения воспринимать всерьез не имеет смысла, разве что кто-то считает возможным застроить все поля солнечными панелями.

Кроме того, производство или использование водорода никак не отражено в нормативных документах, которые регулируют энергетический сектор Украины. Например, в Энергетической стратегии Украины до 2035 г., которую можно считать дорожной картой развития украинской энергетики, водород упоминается всего однажды - при описании революционных технологий, приход которых ожидается в ближайшие десятилетия. Даже в Концепции "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 г., проект которой был разработан Министерством энергетики в начале этого года, но до сих пор не утвержден Кабмином, водород упоминается вскользь - мол, нужно развивать это направление.

Поэтому пока что все развитие водородных технологий в Украине не выходит за рамки гипотетических планов, обсуждаемых с европейскими чиновниками.

Александр Суков, «Деловая столица»