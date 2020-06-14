«Стоп-таракан!»: в Беларуси проходят пикеты за альтернативных кандидатов (Онлайн, видео) 4 14.06.2020, 12:11

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Фoто: gazetaby.com

(Обновляется) Во многих городах люди подписываются за перемены.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

13.35 Минчанин на пикете: "Я пережил столько генсеков, правителей и президентов... И меня возмутило то хамство, с которым Лукашенко относится к народу. Потому я пришел сюда. Такого никогда не было. Мой отец, которым я горжусь, добровольцем ушел на фронт. Он был против Лукашенко, ему говорили - вы не боитесь? Он отвечал: чего мне его бояться, я войну прошел. И я тоже его не боюсь. А он - трус, прячется за спинами охранников. Ты выйди к народу, поговори с нами, чего ты испугался? Я подписался за всех, кроме этого человека".

13.30 Минчанка на пикете: "Тихановского надо освобождать, а Лукашенко желаю, чтобы он оказался на месте, где сейчас находится Сергей".

13.10 Марина Адамович на пикете: "Буду надеяться, что на Лукашенко в итоге заведут уголовное дело".

13.08 Молодой минчанин на пикете: "Пришло время. У Лукашенко сейчас - электоральное меньшинство. У нас появился реальный шанс на смену власти в стране. Даже если они фальсифицируют результаты, люди уже не станут этого терпеть".

13.06 Юрий Губаревич объявил о пикете солидарности с политзаключенными в четрверг 18 июня в 18.00 возле Филармонии.

12.41 Минчанка на пикете: "Телевизор я выбросила, БТ врет. Лукашенко за 26 показал, что ничего не может. Сравните нас с Польшей, например. Ему надо просто мирно уйти - и страна будет успешно развиваться. Сдерживай свое обещание, перестань держаться посиневшими пальцами за власть. Твоя базарная брань уже надоела".

12.38 Минчанка на пикете: "Скажите этому Лукашенко, что мы хотим перемен! Я за никогда никогда не голосовала, а сейчас вообще решила подняться с дивана против него. Он все развалил, кругом разруха. Он все довел до состояния обос...ной коровы".

Фото: Народная Грамада

Фото: Народная Грамада

11.28 Количество пикетов на Комаровском рынке выросло. Поднимаются бел-красно-белые флаги.

Фото: Народная Грамада

Фото: Народная Грамада

12.18 Пожилой минчанин: «Пришел подписаться против Лукашенко. Специально приехал из Серебрянки. Он - вор, он хамит людям, как это можно терпеть! Пора ему уходить. Жыве Беларусь! Мы все против Луки. Я всех призываю: выходить и требовать его ухода.»

Фото: Народная Грамада

12.10 Журналист Виталий Цыганков на пикете в Минске заявил: «Бабарико сейчас выглядит очень уверенно. В народных массах растет уверенность в переменах. Власть нервничает, делает ошибки и выглядит растерянно».