Виктор Бабарико: Моя страна - №1 7 14.06.2020, 12:43

5,832

Виктор Бабарико

Фото: officelife

Политик рассказал, какими видит в будущем отношения Беларуси и России.

В интервью изданию РБК возможный кандидат в президенты Виктор Бабарико рассказал, какими видит в будущем отношения Беларуси и России:

— Любые отношения между странами должны базироваться на трех самых главных принципах. Всем другим позволено говорить: «My country is the 1st» (моя страна — номер один), но когда Беларусь так говорит, ей отвечают: ну как это, она же должна быть с кем-то. Но Беларусь имеет право на такую позицию. Кроме того, все союзы и отношения должны строиться на принципе win-win (двойного выигрыша) или, как говорят некоторые шутники, lose-lose (двойного проигрыша). И третье, это принципиально, — не затрагивать тему потери суверенитета и не формировать зависимостей. Я не считаю правильными и хорошими союзы, когда одна страна зависит от другой.

Мне кажется, любой стране выгодно иметь спокойных, уравновешенных партнеров, которые могут экономические темы обсуждать с точки зрения взаимовыгоды, а не исключительно «вы нам, а мы вам ничего» или «когда-нибудь потом». Наш действующий лидер сказал: за 26 лет у нас не осталось ни одного друга, кругом одни враги. Вот мне кажется, такой партнер, делающий весь мир своим врагом, вряд ли кому-то интересен.