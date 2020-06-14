СМИ: Турция разместит свои военные базы в Ливии 2 14.06.2020, 16:37

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Анкара делает это в противовес действиям России.

Поддержка Турцией правительства национального согласия (ПНС) Ливии будет расширена — Анкара разместит в стране две свои военные базы. Данные о планах турецких военных, которым в североафриканской стране противостоят войска генерала Халифы Хафтара и, как утверждает ООН, российские наемники, приводятся в материале The Lybian Observer, пишет «Росбалт».

Одна из баз появится в Мисурате, другая — на аэродроме «Аль-Ватийя».

Ранее в правительстве нацсогласия заявили, что РФ якобы создаст в стране две базы — в Сирте и Джуфре. В ПНС призвали «помешать этим планам». В США в свою очередь заявили, что турки начали воевать в Ливии из-за действий России. По словам помощника госсекретаря Дэвида Шенкера, РФ отправила в Ливию бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, а также вооружения технику.

На этом фоне РФ перенесла поездку руководителей МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Визит должен был состояться сегодня.