В доме армянского друга Лукашенко прошли обыски 3 14.06.2020, 16:59

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Гагик Царукян является фигурантом нескольких уголовных дел.

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыски в особняке лидера второй по числу мандатов в парламенте страны фракции, лидера партии "Процветающая Армения", одного из богатейших людей страны Гагика Царукяна, пишет "Немецкая волна".

Власти заявили о том, что обыски связаны с рядом уголовных дел, в которых фигурирует сам лидер партии. В качестве подтверждения СНБ распространила в воскресенье два документа, в которых, на ее взгляд, подтверждается участие партии в подкупе избирателей на парламентских выборах, а также случаи незаконной предпринимательской деятельности без предусмотренной законом лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб почти в 30 миллиардов драмов (порядка 50 миллионов евро). В деле, в частности, фигурируют казино и развлекательно-игровые центры, принадлежащие Царукяну.

После обысков в его доме Гагик Царукян был препровожден в СНБ "для беседы". По некоторым данным, пока он проходит по делу в качестве свидетеля, однако ситуация может измениться в любую минуту.

Отметим, что Гагик Царукян находится в тесных связях с Лукашенко.

На родине получил прозвище, которое в переводе означает "Тупой Гага". Его поместье оценивается в полмиллиарда долларов. Из того, что известно официально, в Беларуси Царукяну принадлежит большая часть акций совместного предприятия "Армянский стандарт", которое занимается разливом коньяка.

В прошлом году армянский ресурс написал о ценном подарке Царукяна младшему сыну Лукашенко. Николай получил двух белых львят. Животные не просто редкие, они – под угрозой исчезновения.

Еще один щедрый дар, опять же Николаю, — 400-литровая бочка коньяка. Согласно желанию олигарха, ее должны открыть на свадьбу младшего Лукашенко.

Отношения, у которых нет границ в буквальном смысле. Несколько лет назад белорусское посольство в Армении неожиданно сменило адрес. Из столицы переместилось в предместье, в Ариндж, где находится усадьба Царукяна.