На Николая Статкевича составлен новый административный протокол 16 14.06.2020, 17:36

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Фото: «Наша Ніва»

Власти боятся лидера белорусской оппозиции.

На одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича, который отбывает 15-суточный арест, составлен новый административный протокол, сообщает телеграм-канал политика.

Новый протокол составлен по ч. 3 ст. 23.34 Кодекаса об административных правонарушениях. Статкевичу инкриминируют размещение 8 мая в своем телеграм-канале STATKEVICH информации о дате, времени и месте проведения массового мероприятия якобы до получения разрешения Мингорисполкома на его проведение. Он сообщил, что 14 мая состоится подача в Центральную избирательную комиссию списков его инициативной группы и групп «кандидатов протеста», указав место и время сбора.

Как сообщалось, Статкевич был задержан 31 мая людьми в штатском, когда направлялся на пикет у Комаровского рынка в Минске.