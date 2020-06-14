Опрос: кто лидирует в президентской гонке в Польше 14.06.2020, 18:09

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Есть два явных лидера.

Действующий Президент Польши Анджей Дуда получил бы 40,7% голосов избирателей, если бы выборы главы государства прошли 12-13 июня, — свидетельствует опрос, проведенный в эти дни Институтом рыночных и социальных исследований для портала Wp.pl. Кандидат от «Гражданской коалиции» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал бы 28%, пишет сайт «Польского радио».

Официально выборы назначены на 28 июня. Соответственно, если бы результаты опроса 12-13 июня подтвердились, то 12 июля состоялся бы второй тур выборов.

Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк–Камыш занял бы третье место с результатом 9,7%. Четвертое место занял бы независимый кандидат Шимон Холовня — с 7,8%. За ним следует кандидат от «Конфедерации» Кшиштоф Босак — 7,1% и кандидат от левых сил Роберт Бедронь с поддержкой 3% опрошенных.

Исследование было проведено по телефону по общенациональной выборке из 1100 поляков. Ошибка составляет 3%, а порог достоверности 0,95.