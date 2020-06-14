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Израиль приступил к работе по созданию поселения в честь президента США Трампа

  • 14.06.2020, 18:39
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Израиль приступил к работе по созданию поселения в честь президента США Трампа

Поселение появится на Голанских высотах.

Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, говорится на сайте правительства. Поселение появится на Голанских высотах, сообщает РБК.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах», — сказал Нетаньяху.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что правительство Израиля одобрило первоначальный бюджет для создания поселения. Cредства будут направлены на планирование и строительство в поселении временных сооружений. Следующим шагом на пути к созданию поселения будет продажа земли под строительство, отмечает газета.

О планах создания на Голанах поселения в честь Трампа Нетаньяху объявил в апреле 2019 года. В июне того же года Нетаньяху присвоил будущему поселению название «Рамат-Трамп». Израильский лидер пояснил, что решение о создании поселения приняли в знак уважения к действиям Трампа, который в марте 2019 года признал Иерусалим столицей Израиля и израильский суверенитет над Голанскими высотами.


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