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Больше половины французов готовы к экономическим реформам ради спасения экологии

  • 14.06.2020, 20:27
Больше половины французов готовы к экономическим реформам ради спасения экологии
Иллюстрационное фото

Французы считают, что власти должны обязать предприятия снизить выбросы парниковых газов.

Большинство французов поддержали проведение реформ в сфере экономики для улучшения экологической обстановки. Согласно опросу, проведенному компанией BVA по заказу Greenpeace France, 52% жителей Франции считают, что существующая экономическая система «несовместима» с борьбой с изменением климата. Участники исследования также поддержали идею не выделять государственные субсидии предприятиям, которые загрязняют окружающую среду и не вкладывают средства в защиту экологии, сообщает RFI.

По данным исследования, 88% опрошенных считают, что французские власти должны обязать предприятия снизить выбросы парниковых газов. Четыре из пяти французов потребовали увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии. Однако идею отказаться от госсубсидий на покупку мощных спортивно-утилитарных автомобилей (SUV), использование которых, по мнению экспертов Greenpeace, оказывает негативное влияние на окружающую среду, согласились меньше половины участников исследования.

«Амбициозные меры, о которых до начала эпидемии коронавируса говорили только радикальные активисты-экологи, теперь пользуются поддержкой большей части населения. Кажется, карантин изменил то, как мы мыслим», — отметил в интервью газете Le Parisien директор французского отделения НКО Жан-Франсуа Жюльар.

В декабре 2019 года новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС готовы радикально пересмотреть планы по развитию своих экономик ради борьбы с изменением климата. Европейский инвестиционный банк пообещал выделить триллион евро на проекты, связанные с защитой экологии, в ближайшие десять лет. В плане перезапуска экономики ЕС, на который выделят 750 миллиардов евро, также сделан упор на экологические преобразования.


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