Ученые объяснили, как остановить вторую волну коронавируса 15.06.2020, 7:34

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Фото из открытых источников

Новое исследование ученых из Кембриджского и Гринвичского университетов.

Согласно работе, которую на днях опубликовали в научном журнале The Royal Society, массовое использование антибактериальных масок позволит сдержать распространение вируса среди населения и предотвратить вторую волну пандемии, пишет nv.ua.

«Наш анализ поддерживает немедленное и универсальное использование масок для лица людьми. Широкое использование лицевых масок в обществе, физическое дистанцирование и некоторые другие карантинные меры могут стать приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности задолго до того, как появится эффективная вакцина», — говорит руководитель исследования из Кембриджского университета доктор Ричард Штутт.

Ученые предполагают, что ношение масок может предотвратить распространение болезни в течение следующих 18 месяцев, которые потенциально необходимы для разработки вакцины.

Авторы работы пишут, что если хотя бы 50% населения будут носить обычные маски для лица — это позволит удерживать показатель распространения вируса — R — ниже 1.0. Именно такое число R необходимо для замедления пандемии.

«Существует распространенное мнение, что ношение маски означает, что вы считаете окружающих опасными. На самом деле, надевая маску, вы в первую очередь защищаете окружающих от себя. Культурные и даже политические проблемы могут помешать людям носить маски для лица, поэтому идея должна быть ясной: «моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня», — пишут авторы работы.