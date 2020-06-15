Андрей Санников: Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико 7 15.06.2020, 8:47

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Андрей Санников

Наша общая мечта исполнится.

Лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрей Санников прокомментровал сайту Charter97.org ход президентской кампании в стране и выступил с обращением:

- Нелегитимный Лукашенко изо всех сил цепляется за свое кресло с резиденциями, продолжает сыпать угрозами и оскорблять граждан нашей страны.

От всех нас, от того, как мы дадим отпор зарвавшейся власти, зависит сегодня будущее Беларуси, без преувеличения.

Революция подписей состоялась и убедительно показала, что рейтинг Лукашенко находится в пределах статистической погрешности и уже падает ниже пресловутых 3%.

Увидев по всей стране тапки, Лукашенко не справился с нервным расстройством и ради удержания власти отдал приказ бороться с народом с помощью провокаций.

Основные удары пришлись по командам Сергея Тихановского, Виктора Бабарики, по ним самим и по активистам.

Сергея Тихановского, который всколыхнул протестную Беларусь, нагло и незаконно лишили права баллотироваться и бросили в тюрьму, а затем и в карцер. Сажают его сторонников, оказывают давление на его супругу Светлану Тихановскую, членов ее инициативной группы.

Развязана гнусная кампания против Виктора Бабарики, взяли в заложники его друзей и коллег.

В этой ситуации двум лидерам сопротивления незаконной власти необходима наша поддержка, наша солидарность с ними независимо от наших политических предпочтений.

Лукашенко своим неадекватным поведением только разозлил граждан Беларуси. Ответом ему была еще большая активизация граждан.

Заслуживают восхищения то, как решительно люди продолжают ставить подписи под лозунгом “кроме одного”.

Заслуживают восхищения те люди, кто продолжает собирать подписи за Тихановскую и Бабарико, противопоставляя свою спокойную работу беснующейся власти.

Мы всегда были сильны своей солидарностью.

В 2010 году наша солидарность спасала жизни людей, брошенных за решетку.

В этом году наша солидарность спасает жизни во время пандемии, несмотря на подлые действия Лукашенко, стремящегося заразить как можно больше людей.

Сейчас наша солидарность нужна, чтобы отстоять и нас самих, и нашу страну, чтобы защитить лидеров процесса смены власти.

Уже сегодня совершенно очевидно, что и против Сергея Тихановского, и против Виктора Бабарико дела фабрикуются. И уже сегодня можно сказать, что они незаконные.

Сергей Тихановский и Виктор Бабарико сделали очень много для того, чтобы Беларусь стала свободной. Поддержим их, будем солидарными – и наша общая мечта исполнится.

Жыве Беларусь!