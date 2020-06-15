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В Могилевской БСМП обнаружена вспышка коронавируса

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  • 15.06.2020, 13:49
  • 3,153
В Могилевской БСМП обнаружена вспышка коронавируса
Фото: mgbsmp.by

Заражение обнаружено у 11 человек.

Вспышка коронавируса в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Заражение обнаружено у 11 человек, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«В Могилеве, в городской больнице скорой медицинской помощи на улице Боткина - вспышка коронавируса, - пишет сотрудник учреждения. - Выявили после смерти в прошлую субботу одной из пациенток в травматологии.

Из 15 тестов 11 положительных. Всех остальных больных срочно под нажимом выписали по домам, взяв с них расписки о согласии. Тесты делать тем, кто выписывается, отказывались».

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