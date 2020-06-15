Украина включила Беларусь в «красную зону» по коронавирусу 15.06.2020, 16:49

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Прибывающие из нашей страны должны пройти обязательную обсервацию.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран так называемой красной зоны, после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию; в этом перечне, в частности, оказались Россия и Беларусь, пишет interfax.by.

В "красную зону" вошли страны, в которых, по состоянию на 14 июня, показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 случаев на 100 тыс. населения.

В список вошли Катар, Сан-Марино, Швеция, Великобритания, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Нидерланды, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, Джибути, ОАЭ, Мальдивы, Испания, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Каймановы острова, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Мальта, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Лихтенштейн, Гвинея-Бисау, Колумбия, Афганистан, ЮАР, Италия, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

Ранее в понедельник на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украине сообщалось, что в стране выявлено 656 инфицированных за минувшие сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 171 пациент выздоровел.

Днем ранее сообщалось о 648 заболевших за сутки, 13 июня - об антирекорде по случаям инфицирования за сутки - 753, 12 июня - о 683 новых случаях, 11 июня было 689 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество зараженных нарастающим итогом составило на утро понедельника 31 810 человек, 14 253 выздоровели, 901 умер.