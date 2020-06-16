Ученые выяснили, в каком климате COVID-19 распространяется лучше всего 2 16.06.2020, 7:40

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Фото: immunogenx

Этот данные важны при разработке будущих эпидемиологических моделей.

Международная группа ученых пришла к выводу, что COVID-19 быстрее распространяется в районах с прохладным и сухим климатом, а не с влажным тропическим, сообщает онлайн-журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open (перевод - hightech.fm).

Группа ученых исследовала, как вирус распространяется на 50 городах по всему миру и выделили группу, в которой инфекция распространялась на порядок быстрее, чем в других населенных пунктах. Речь идет о городах: Ухань, Токио, Тэгу, Кум, Милан, Париж, Сиэтл и Мадрид. Ученые сравнили данные по этим городам с остальными 42-мя рассматриваемыми в исследовании и сделали вывод: города с большим числом зараженных пациентов расположены в пределах 30-50 градусов северной широты. В период наиболее активного распространения вируса там была температура от +5 до +10 градусов Цельсия, а влажность — от 44 до 84%.

«Мы предполагаем, что вирус SARS-CoV-2 хуже распространяется при высокой и влажной температуре», - заявил Мохаммед Саджади, участник исследования, профессор Института вирусологии при Университете штата Мэриленд.

По словам Саражади, лучший способ подтвердить гипотезу это — исследовать поведение вируса в лаборатории, где ученые смогут имитировать климатические изменения. Ученый уверен, что изучение климатических изменений можно использовать при пригнозировании вспышек заболевания. Этот фактор следует учитывать при разработке будущих эпидемиологических моделей.